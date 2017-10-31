İbadi: Yolsuzluk, Peşmerge'nin 2014'te IŞİD'e karşı sınırları neden koruyamadığını açıklıyor

Çeviri - Gonca Tokyol

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, IŞİD’le mücadelede etkili bir güç olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) askeri gücü Peşmerge’nin Irak hükümeti güvenlik güçlerinin bir parçası olması ya da küçük bir yerel güvenlik gücü olarak kalması gerektiğini söyledi.

Peşmerge’nin 300 bin askerlik bir güce sahip olduğu iddialarını gerçekçi bulmadığını ifade eden İbadi, IŞİD’in Irak’ta güç kazanmasında bazı askerlerin maaş almalarına rağmen evde oturmalarının etkili olduğunu savunarak, “Peşmerge’nin de böyle yozlaşmış bir sistem sürdürmüş olmasından şüpheleniyorum. Bu, 2014’te IŞİD’e karşı neden IKBY’nin sınırlarını korumakta başarısız olduklarını ve ABD ile İran’dan yardım istemek zorunda kaldıklarını açıklar” dedi.

"Savaşan küçük bir güç var, geri kalanlar evde oturuyor"

Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn’ün bugün yayımlanan yazısında, İbadi’nin Peşmerge’ye yönelik şu yorumlarına ve ifadelerine yer verildi:

"İbadi, Peşmerge’nin Irak hükümeti güvenlik güçlerinin bir parçası ya da küçük bir yerel güç olmasını istiyor. Gerçekte Peşmerge’nin kaç kişi olduğunu merak ediyor ve Kürt yetkililerin 300 bin kişinin silah altında olduğuna dair iddialarına kuşkuyla yaklaşarak, “Kürdistan’daki birçok lider bana savaşan küçük bir güç olduğunu ve geri kalanların evde oturduğunu söyledi” diyor.

"Eğer küçük yerel güçlerini istiyorlarsa, o zaman kendileri ödemek zorundalar"

“IŞİD’in beklenmeyen bir şekilde Musul’u ele geçirmesinin ardından 2014 yılında başbakan olmasıyla birlikte, Irak’ın bölgelerinden beşinin neden çöktüğüne dair soruşturmalar gerçekleştirdiğini hatırlatan İbadi’nin bulduğu asıl sebep, yolsuzluk ve birçok bölükte askerlerin maaşlarını almasına rağmen orada bulunmamaları. Peşmerge’nin de aynı yozlaşmış sistemi sürdüğünden şüpheleniyor ve bunun “2014’te IŞİD’e karşı neden IKBY’nin sınırlarını korumakta başarısız olduklarını ve ABD ile İran’dan yardım istemek zorunda kaldıklarını açıklayacağını” söylüyor.

Peşmerge’nin sayısı tartışmalı olabilir ama İbadi çok kararlı: Merkezi hükümetin kontrolü alındaki Peşmergelere ödeme yapmaya hazırım. Eğer kendi küçük yerel güçlerini istiyorlarsa, o zaman kendileri ödemek zorundalar ve bu güç o kadar da büyük olamaz. IKBY’nin, federal ödemeler için “dipsiz bir kuyu”ya dönüşmemesi gerektiğini söylüyor.”