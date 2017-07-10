İbadi Musul'da zafer ilan etti

Irak Devlet Televizyonu Twitter'daki paylaşımıyla, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin Irak Ordusu'nun Musul'da IŞİD'e karşı zafer ilan ettiğini açıkladığınıu duyurdu.

Ancak Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'da IŞİD'e karşı kazanılan zafere rağmen IŞİD milisleri ile sokak çatışmalarının tamamen sona ermediği bildiriliyor. Dicle nehri kıyısındaki küçük bazı yerlerin militanların elinde olduğu bildiriliyor ancak Irak Devlet Televizyonu'nun verdiği habere göre Irak ordusu karşı taarruzunu sürdürüyor. Bölgedeki İnsan hakları aktivistleri sivillerin dramatik durumunun da henüz sona ermediğini bildiriyorlar. BM verilerine göre Musul'dan toplam 700 bin kişi sürülmüş durumda.

İbadi Ulusa Sesleniş konuşması yapamadı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi Musul'u IŞİD'den kurtarmak üzere bundan 9 ay önce başlatılan askeri harekatın tamamlanması nedeniyle Musul‘a giderek askerleri ve halkı IŞİD'e karşı kazandıkları „büyük zafer" nedeniyle kutladı. İbadi buradan Ulusa Sesleniş konuşması yapmadı, bunun da muhtemelen kentte kontrolün henüz tam olarak sağlanamamış olması ile ilişkili olduğu belirtiliyor.

Irak ordusu ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin havadan desteği altında önce Batı Musul'a taarruz başlatmıştı. Operasyon sonunda Irak bayrağı Dicle nehri kıyısındaki eski şehir merkezine dikilmişti. Irak Başbakanı İbadi, IŞİD'e bağlı son direniş yuvalarının da temizlenmesinden sonra kentin yeniden imarına başlanmasının acil görev olduğunu vurguladı.

On binlerce sivil Musul'da mahsur

Öte yandan Norveç Mülteci Konseyi'nin (NRC) verilerine göre Musul'da halen onbinlerce sivil mahsur kalmış durumda. Konsey'den bir sözcü çatışmalar sırasında kentten kaçmak tehlikeli olduğu için bu sivilllerin kentte kalmayı tercih ettiklerini açıkladı.

BM çatışmalar sırasında 900 binden fazla insanın kentten sürgün edildiğini, 200 bin kişinin ise geri dönebildiğini açıkladı. BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, insani krizin henüz sona ermediğine işaret ederek, Musul'un büyük bir bölümünün yoğun tahrip edildiğini, özellikle kentin batısının enkaz haline geldiğini söyledi.

IŞİD Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'a 2014 yılının Haziran ayında harekat başlatmış ve kenti kısa sürede kontrolü altına almıştı. IŞİD Musl'da ve tüm Irak'ta büyük oranda yenilgiye uğratılmış durumda. Sadece Surieye sınırına yakın bazı bölgeleri elinde tutuyor.

Uzmanlar IŞİD yandaşlarının Irak‘ın batısındaki çöl bölgesine çekilerek buradan gerilla savaşı vermeye çalışacaklarını tahmin ediyorlar. Ayrıca IŞİD'in hâlâ suikast düzenleyebilecek güçte olduğuna da dikkat çekiliyor.

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Afp/dpa/DW, ÇA/BÖ