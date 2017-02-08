İbadi: Irak, bugün birleşmeye en yakın olduğu dönemdedir

Irak Başbakanı İbadi "Musul'da teröristleri kovalamaya devam edeceğiz. Tek ve birleşik Irak'ı güçlendirmek istiyoruz. IKBY ile sorunların çözümü için ortak çalışmalarımız sürüyor. Irak, bugün birleşmeye en yakın olduğu dönemdedir" dedi.

İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında Musul'u IŞİD’ten kurtarma operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"IŞİD'in büyük ölçüde güç kaybettiğini" dile getiren İbadi, Musul'un batısını kurtarmakla ilgili, "Önümüzdeki görev daha kolaydır ve güçlerimiz de buna hazırdır. Bu aşamada zorluklarla karşılaşacağız ama askeri planlarımızı tamamlamayı sürdürüyoruz." dedi.

Musul'un doğusunda IŞİD'ten kurtarılan bölgede valilik ve kaymakamlık binalarını yeniden açtıklarını belirten İbadi, orada ayrıca Organize Suçlarla Mücadele Şubesini de devreye soktuklarını, birçok devlet dairesinin de göreve başladığını anlattı.

Musul'da kurtarılan bölgelerde IŞİD'e ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirdiklerine işaret eden İbadi, "Musul'da teröristleri kovalamaya devam edeceğiz. Doğuda çok sayıda aile evine geri döndü ve oradaki hizmetler devreye girdi. Yeni sığınmacıları yerleştirmek için gerekli çadır ihtiyaçlarını da karşılayacağız." ifadesini kullandı.

IKBY'nin bağımsızlığı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığı konusuna ilişkin ise İbadi, şöyle konuştu:

"Bu konu siyasi olarak bize sunulmadı. Tabii ki halkların geleceğini tayin etme hakkı var ancak bu mesele teorik boyuttadır ve atılan rasyonel hiçbir adım yok. Herkese saygı duyan ve hizmet eden Irak'tan yanayız. Tek ve birleşik Irak'ı güçlendirmek istiyoruz. IKBY ile sorunların çözümü için ortak çalışmalarımız sürüyor. İlk defa Peşmerge ve güvenlik güçlerimiz arasında işbirliği ve dayanışmada sıçrama yaşandı. Hiçbir konuyu tartışmak elbette ki yasak değil ancak yasak olan tek taraflı karar almaktır. Irak, bugün birleşmeye en yakın olduğu dönemdedir. Devleti, herkesi temsil ettiği ve savunduğu yapıya yakınlaştırmayı arzuluyoruz." yanıtını verdi.

Ülkedeki yerel ve genel seçimlerin birleştirilmesi iddiasına da değinen İbadi, "Bazı taraflar, seçimlerin birleştirilmesini istediğini açıkça ifade etti. Hükümet olarak yerel seçim tarihini 16 Eylül olarak kararlaştırdık. Yüksek Seçim Komiserliği de seçimlerin bu tarihte yapılması için çalışmalarını yapıyor ancak meclisin seçim kanunu düzenlemesi lazım ki zamanında yapılsın. Hükümet olarak seçimlerin zamanında yapılmasını istiyoruz. Güvenlik anlamında da buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Her gün terör uyarısı geliyor"

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Bağdat'ta bazı otellerin terör saldırısına maruz kalacağı yönünde uyarı yaptığı konusuyla ilgili ise İbadi, "Büyükelçiliğin uyarısındaki arka planı bilmiyorum ancak terör saldırılarıyla ilgili bize her gün uyarı geliyor. İstihbarat güçlerimiz, terör hücrelerini açığa çıkartmaya çalışıyor. Her uyarının takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.