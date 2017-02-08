T24 LogoT24 Logo
Dünya

İbadi: Irak, bugün birleşmeye en yakın olduğu dönemdedir

"Tek ve birleşik Irak'ı güçlendirmek istiyoruz. IKBY ile sorunların çözümü için ortak çalışmalarımız sürüyor"

08 Şubat 2017 00:27

Irak Başbakanı İbadi "Musul'da teröristleri kovalamaya devam edeceğiz. Tek ve birleşik Irak'ı güçlendirmek istiyoruz. IKBY ile sorunların çözümü için ortak çalışmalarımız sürüyor. Irak, bugün birleşmeye en yakın olduğu dönemdedir" dedi. 

İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında  Musul'u IŞİD’ten kurtarma operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"IŞİD'in büyük ölçüde güç kaybettiğini" dile getiren İbadi, Musul'un  batısını kurtarmakla ilgili, "Önümüzdeki görev daha kolaydır ve güçlerimiz de  buna hazırdır. Bu aşamada zorluklarla karşılaşacağız ama askeri planlarımızı  tamamlamayı sürdürüyoruz." dedi.

Musul'un doğusunda IŞİD'ten kurtarılan bölgede valilik ve kaymakamlık  binalarını yeniden açtıklarını belirten İbadi, orada ayrıca Organize Suçlarla  Mücadele Şubesini de devreye soktuklarını, birçok devlet dairesinin de göreve  başladığını anlattı.

Musul'da kurtarılan bölgelerde IŞİD'e ait çok sayıda patlayıcı madde  ele geçirdiklerine işaret eden İbadi, "Musul'da teröristleri kovalamaya devam  edeceğiz. Doğuda çok sayıda aile evine geri döndü ve oradaki hizmetler devreye  girdi. Yeni sığınmacıları yerleştirmek için gerekli çadır ihtiyaçlarını da  karşılayacağız." ifadesini kullandı.

 

IKBY'nin bağımsızlığı

 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığı konusuna ilişkin ise İbadi, şöyle konuştu:

"Bu konu siyasi olarak bize sunulmadı. Tabii ki halkların geleceğini  tayin etme hakkı var ancak bu mesele teorik boyuttadır ve atılan rasyonel hiçbir  adım yok. Herkese saygı duyan ve hizmet eden Irak'tan yanayız. Tek ve birleşik  Irak'ı güçlendirmek istiyoruz. IKBY ile sorunların çözümü için ortak çalışmalarımız sürüyor. İlk defa Peşmerge ve güvenlik güçlerimiz arasında  işbirliği ve dayanışmada sıçrama yaşandı. Hiçbir konuyu tartışmak elbette ki yasak  değil ancak yasak olan tek taraflı karar almaktır. Irak, bugün birleşmeye en  yakın olduğu dönemdedir. Devleti, herkesi temsil ettiği ve savunduğu yapıya yakınlaştırmayı arzuluyoruz." yanıtını verdi.

Ülkedeki yerel ve genel seçimlerin birleştirilmesi iddiasına da  değinen İbadi, "Bazı taraflar, seçimlerin birleştirilmesini istediğini açıkça  ifade etti. Hükümet olarak yerel seçim tarihini 16 Eylül olarak kararlaştırdık.  Yüksek Seçim Komiserliği de seçimlerin bu tarihte yapılması için çalışmalarını  yapıyor ancak meclisin seçim kanunu düzenlemesi lazım ki zamanında yapılsın.  Hükümet olarak seçimlerin zamanında yapılmasını istiyoruz. Güvenlik anlamında da  buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

 

"Her gün terör uyarısı geliyor"

 

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Bağdat'ta bazı otellerin terör  saldırısına maruz kalacağı yönünde uyarı yaptığı konusuyla ilgili ise İbadi,  "Büyükelçiliğin uyarısındaki arka planı bilmiyorum ancak terör saldırılarıyla  ilgili bize her gün uyarı geliyor. İstihbarat güçlerimiz, terör hücrelerini açığa  çıkartmaya çalışıyor. Her uyarının takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

 

ETİKETLER

ibadiıkybhükümetırakmusulışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24