Ian McKellen'lı 'No Man's Land' bu hafta Salon'da

İngiliz tiyatrosunun usta oyuncuları Ian McKellen ile Patrick Stewart, Harold Pinter imzalı No Man’s Land isimli oyununu Broadway’de büyük ilgi gördükten sonra, Londra’da Wyndham’s Theatre’da sahnelenen oyunu 24 Nisan akşamı Salon'da olacak.

Hikâyede yaşlanmakta olan iki yazar, Hirst ile Spooner, bir yaz gecesi Hampstead’de bir barda buluşup ardından da keyifli gecelerine Hirst’ün yakınlardaki malikânesinde devam ederler.

Alkolün etkisi kendini gösterdikçe birbirlerine anlattıkları hikâyeler de inanılmaz hale gelir; hareketli sohbetleri bir yerden sonra sivri bir güç savaşına dönüşür, eve iki genç adamın gelişleriyle de işler karışır.

Oyuncular Owen Teale ve Damien Molony’nin de katkılarıyla Harold Pinter’ın klasik komedisi muhteşem oyunculuklarla kült bir hal alıyor.

Tuna Ötenel 10 yıl aradan sonra cazcı dostlarıyla beraber tekrar sahnede

26 Nisan Çarşamba, 21.30

İstanbul Caz Festivali, Türk cazının en önemli isimlerinden Tuna Ötenel’i çok özel bir konserle, 26 Nisan akşamı Salon’da ağırlıyor.

Saat 21.30’da başlayacak gecede, Tuna Ötenel sahnede dostları Sibel Köse, Hakan Behlil, Neşet Ruacan, İmer Demirer, Murat Verdi, Can Kozlu, Şenova Ülker, Hasan Kocamaz ve Emin Fındıkoğlu ile unutulmaz caz yapıtları eşliğinde buluşacak.

Emin Fındıkoğlu’nun müzik direktörlüğüyle gerçekleştirilecek konserde, Metin Deniz ve Saadettin Davran da kısa sunumlar yapacak.

2008’de, 15. İstanbul Caz Festivali'nin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan Tuna Ötenel, 60'lı yıllardan bu yana Türkiye'de caz müziğinin tanınması ve sevilmesine büyük katkılarda bulundu.

Piyano, bas, davul ve saksafon gibi birçok enstrümanı büyük bir ustalıkla çalan Ötenel, Türkiye'nin ilk caz plağı olan, gitarda Kudret Öztoprak ve davulda Erol Pekcan'ın yer aldığı 1978 tarihli “Caz Semai”de piyano ve saksafonun arkasındaydı.

Tuna Ötenel ve Dostlarıyla Bir Caz Gecesi konserinin tüm bilet geliri, Ötenel’in belirlediği bir müzik öğrencisine sanatçı tarafından burs olarak verilecek. Konser biletleri, oturmalı (numarasız) 100 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Ecza Dolabı ile 60’lardan günümüze rock’ın ezbere parçaları Salon sahnesinde

27 Nisan Perşembe, 21.00

1960’lardan günümüze popüler rock parçaları çalan müzik grubu Ecza Dolabı, çalışmalarına 2010’da başladı. Sosyal sorumluluk projelerine destek amacıyla çeşitli sevilen mekanlarda sahne alan ekip, 60’lardan günümüze popüler rock ağırlıklı seçkisiyle herkesi sevilen, ezbere bilinen şarkılara eşlik etmeye çağırıyor.

Erdal Karamercan (gitar, vokal), Ahmet Sevük (perküsyon), İlkay Akalın (vokal), Mert Kokulu (davul), Baran Karadeniz (akustik gitar), Ergin Uluşahin (solo gitar), Özgün Canbazoğlu (bas gitar), Adem Gülşen (klavye), Muzaffer Uyar’dan (saksafon) oluşan Ecza Dolabı Anadolu’daki okullarda müzik odaları oluşturulmasına katkıda bulunmak için şimdi yeniden Salon sahnesinde.

Konserin biletleri ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

The Radio Dept. indie rock’a yepyeni bir perspektif kazandırıyor

28 Nisan Cuma, 22.00

İsveçli shoegaze, indie pop grubu The Radio Dept., Elin Almered ve Johan Duncanson tarafından 1995’te kuruldu. ,

İkili dağıldıktan sonra Duncanson yanına Martin Larsson’u alarak yola devam etti. 2003 tarihli ilk albümleri “Lesser Matters” NME tarafından “Yılın En İyi 50 Albümü” arasında gösterildi.

“Pulling Our Weight” ve “Keen On Boys” şarkıları geniş kitlelerce tanınmalarını sağladı. Şarkılar, Sofia Coppola’nın “Marie Antoinette” filminde de kullanıldı. 2015, grubun geri dönüş yılı oldu. Ekibin içindeki birçok değişiklikten sonra Duncanson ve Larsson yola iki kişi olarak devam etme kararı aldı ve Pet Shop Boys’u çağrıştıran, daha disko ve dans altyapılı yeni bir müzikal çizgi edindiler, yıllar sonra Coachella’da sahne aldılar.

The Radio Dept., 2016 tarihli yepyeni albümleri “Running out of Love”ın turnesi kapsamında ikinci kez 28 Nisan Cuma akşamı Salon sahnesinde olacak. Gruptan hemen önce bas ve synth ikilisi Kim Kİ O sahnede olacak. Dark-pop’un nadir yerli projelerinden olan Kim Ki O, yeni albümleri ‘Zan’ı Paris merkezli Lentonia Records üzerinden sonbaharda yayımlayacak. Konserin biletleri ayakta 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Club Bangkok, Astrofella ve Buğra Orcan ile disco’dan funk’a, rock’tan pop’a itinalı bir seyir

29 Nisan Cumartesi, 22.30

Melodramatik bir astronotun alter egosu Astrofella ve komedi dans ikilisi Club Bangkok Salon sahnesine konuk oluyor. Astrofella, ismini bağımsız altyapılı bir aksiyon oyunu karakterinden alıyor, Gönenç, Erdinç ve Anıl'dan oluşan ekip, Partapart’ın bünyesinde elektronikle analoğu birleştirip yarattıkları atmosferik tınıyla hem aydınlık, hem melankolik bir çizgi yakalıyorlar. Club Bangkok: İstanbul gece hayatının 2010’ların başından bu yana en çok aranan ekiplerinden olan Club Bangkok, iyi müzik ve bir o kadar iyi eğlence sunan nadir projelerden. Gecenin başında DJ setiyle Buğra Orcan, elindeki gizli hazineleri Salon’u ziyaret edenlerle paylaşmaya hazır. Şehrin en güzel etkinliklerinde geceyi ısıtma ve kapanışını yapma görevlerine devam eden Buğra Orcan’ın ardından Club Bangkok ve Astrofella ile devam edecek gecenin biletleri ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Uluslararası Caz Günü’nde Londra caz sahnesinin en dikkat çekici projelerinden Fellow Creatures Salon’da/

30 Nisan Pazar, 20.00

Danimarkalı kontrbas ve bas gitaristin yepyeni projesi Fellow Creatures, Esbjörn Svensson Trio’dan beri en heyecan verici piyano üçlüsü olarak tanımlanan, ünlü caz davulcusu Mark Guiliana ile birlikte çalışan Phronesis’in kurucusu, dünyanın her yerinde cazın kutsanacağı bu gecede yepyeni projesi olarak dikkat çekiyor. En yenilikçi ve en şaşırtıcı projelerin çıktığı Londra caz sahnesinin genç ve yetenekli üyeleri Corrie Dick, Will Barry, Josh Arcoleo ve Jim Gold’u bir araya getiren proje için The Guardian “kalender bir sokak grubundan ritim büken ve serinleten çalımlar” diyor. Sahnede evrim geçiren enerjileriyle, groove dolu bir gece yaşatacak Fellow Creatures’ın 30 Nisan akşamı Garanti Caz Yeşili kapsamında gerçekleşecek konserinin biletleri oturmalı (numarasız) 45TL, ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

