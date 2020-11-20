T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 12 Türkiye fiyatları 9 bin 999 bin ila 19 bin 999 lira arasında değişiyor

20 Kasım 2020 23:43

Apple'ın ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları bugün açıklandı. iPhone 12 Türkiye fiyatları 9 bin 999 bin ila 19 bin 999 lira arasında değişiyor.

Apple yeni akıllı telefonu iPhone 12'yi Türkiye'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

iPhone 12 serisi için resmi sitesinde bir süredir kullanıcıları “Yakında sizinle” yazısıyla karşılayan şirket, bu akşam cihazların vergiler dahil Türkiye fiyatlarını açıkladı:

iPhone 12 mini fiyat:

64 GB – 9.999 TL
128 GB – 10.499 TL
256 GB – 11.499 TL

iPhone 12 fiyat:

64 GB – 10.999 TL
128 GB – 11.499 TL
256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro fiyat:

128 GB – 14.999 TL
256 GB – 15.999 TL
512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max fiyat:

128 GB – 16.999 TL
256 GB – 17.999 TL
512 GB – 19.999 TL

TIKLAYIN - Apple, iPhone 12'yi tanıttı; işte özellikleri

ETİKETLER

iPhoneiPhone 12iPhone 12 TürkiyeiPhone 12 Türkiye fiyatıiPhone 12 Türkiye fiyatlarıiPhone 12 fiyatlarıiPhone 12 fiyatıiPhone 12 ne kadar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24