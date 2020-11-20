iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

Apple'ın ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları bugün açıklandı. iPhone 12 Türkiye fiyatları 9 bin 999 bin ila 19 bin 999 lira arasında değişiyor.

Apple yeni akıllı telefonu iPhone 12'yi Türkiye'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone 12 serisi için resmi sitesinde bir süredir kullanıcıları “Yakında sizinle” yazısıyla karşılayan şirket, bu akşam cihazların vergiler dahil Türkiye fiyatlarını açıkladı: iPhone 12 mini fiyat: 64 GB – 9.999 TL

128 GB – 10.499 TL

256 GB – 11.499 TL iPhone 12 fiyat: 64 GB – 10.999 TL

128 GB – 11.499 TL

256 GB – 12.499 TL iPhone 12 Pro fiyat: 128 GB – 14.999 TL

256 GB – 15.999 TL

512 GB – 17.999 TL iPhone 12 Pro Max fiyat: 128 GB – 16.999 TL

256 GB – 17.999 TL

512 GB – 19.999 TL TIKLAYIN - Apple, iPhone 12'yi tanıttı; işte özellikleri