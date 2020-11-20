iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

Apple yeni akıllı telefonu iPhone 12'yi Türkiye'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
iPhone 12 serisi için resmi sitesinde bir süredir kullanıcıları “Yakında sizinle” yazısıyla karşılayan şirket, bu akşam cihazların vergiler dahil Türkiye fiyatlarını açıkladı:
iPhone 12 mini fiyat:
64 GB – 9.999 TL
128 GB – 10.499 TL
256 GB – 11.499 TL
iPhone 12 fiyat:
64 GB – 10.999 TL
128 GB – 11.499 TL
256 GB – 12.499 TL
iPhone 12 Pro fiyat:
128 GB – 14.999 TL
256 GB – 15.999 TL
512 GB – 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max fiyat:
128 GB – 16.999 TL
256 GB – 17.999 TL
512 GB – 19.999 TL
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