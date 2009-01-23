Hz. Muhammed'e hakarete hapis

Avusturya'da, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren söylemi nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılarak mahkeme huzuruna çıkarılan aşırı sağcı milletvekili Susanne Winter üç ay tecilli hapis ve 24 bin euro para cezasına çarptırıldı.



Geçen yıl Graz kenti belediye seçimi dolayısıyla aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisinin (FPÖ) düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmalarda, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret edici sözler sarf eden Susanne Winter, federal savcılığın suç duyurusu üzerine Graz şehir mahkemesinde yargılandı.



Federal savcının hazırladığı iddianamede, Winter'in konuşmalarında kullandığı ifadelerle "belli bir dini aşağılamak ve halkı başka bir din ve onun kutsal değerlerine karşı kışkırtmak suçu işlediği" belirtildi.



Dava hakimi Christoph Lichtenberg, iddianamede sıralanan söz konusu ifadelerle Susanne Winter'in "iki dini topluluk arasında kin ve nefret oluşturduğunun" kesinleştiğine karar verdi.



Winter'in avukatlarının "seçim konuşmasındaki ifadelerin sadece radikal İslam'a yönelik kullanıldığı" yolundaki savunmasını ise hakim Lichtenberg inandırıcı bulmadığı için reddetti.



Ulusal mecliste dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanmasına olanak tanınan aşırı sağcı FPÖ milletvekili Susanne Winter, üç ay tecilli hapis ve 24 bin euro para cezasına mahkum oldu.



Mahkeme kararını "şaşkınlıkla" karşıladığını ifade eden Winter, seçim konuşmalarında "kimsenin dini duygularını yaralamak istemediğini, İslam'da kadın haklarına dikkat çekmek istediğini ve doğruları söylediğini" ileri sürdü.



Winter, mahkeme kararına karşı temyize gideceğini bildirdi.

