Hz. Muhammed karikatürü çizen Filistinli karikatürist: Düşündürmek istedim

Filistin'de Hz. Muhammed'i çizdiği için işinden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan karikatürist Independent gazetesine yaptığı açıklamada, 'yalnızca insanları düşündürmek istediğini' söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Filistinli karikatürist Muhammed Sabaaneh, tartışmalı karikatürü Paris'teki Charlie Hebdo saldırılarından sonra İslam'a yönelik olumsuz ön yargılara tepki olarak çizdiğini ifade etti.

Sabanneh'in çalıştığı, Filistin'in resmi günlük gazetesi el Hayat el Jadia'da yayımlanan karikatürde, Muhammed Peygamber olarak tasvir edildiği belirtilen figür, üzerinde uzun bir elbise ve boynunda da kırmızı kalp şeklinde bir keseyle, Dünya'nın üzerinde kesesinden çevreye 'sevgi tohumları' dökerken görülüyor.

Fakat Sabaaneh, niyetinin Muhammed Peygamber'i değil, ona inanan birini çizmek olmadığını söylüyor.

Bu tasviriyle tabuları yıkıp tepki çeken karikatürist Sabaaneh, 2002'den bu yana çalıştığı gazetedeki görevinden uzaklaştırıldı ve Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın talimatıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Gazetedeki görevine 10 günlük uzaklaştırmanın ardından yeniden dönen Sabaaneh daha önce de İslam'ı konu ettiği karikatürler çizmişti. Bir karikatüründe de açık Kuran şeklinde çizilen bir ampül teli, etrafı aydınlatırken görülüyor.

Ramallah'ta Independent gazetesine konuşan Sabaaneh, "Benim görüşüme göre, eğer bir karikatüre karşı İslam'ı savunmak istiyorsanız, bunu karikatüristleri öldürerek değil, karikatür çizerek yaparsınız. Eğer bir makaleye karşı İslam'ı savunmak istiyorsanız, bunu bir makale yazarak, eğer düşüncelere karşı savunmak istiyorsanız da bunu düşüncelerle yaparsınız" dedi.

Paris'teki Charlie Hebdo saldırılarından sonra Sabaaneh'nin çalışmaları, 'terörist saldırı' olarak tanımladığı bu tip eylemlerin Müslümanlara ve İslam'a zarar vermesi üzerine yoğunlaştı.

İsrail tutuklamıştı

Sabaaneh, tepki çeken karikatürünün de yanlış anlaşıldığı görüşünde.

Doğrudan Muhammed Peygamber'i tasvir etmek istemediğini belirten çizer, "Böyle anlaşıldıysa özür dilerim" dedi ve aslında çizdiği karakterin, mesajını yayan Peygamber'e inanan biri olduğunu söyledi.

Hakkında soruşturma başlatılan 36 yaşındaki Sabaaneh, Filistinlilerin mücadelesine verdiği destekle de bilinen bir isimdi. Sabaaneh, 6 Şubat 2013'te, 'düşman bir kuruluşla bağlantıya geçme' suçu gerekçe gösterilerek İsrail tarafından tutuklanmış, beş ay sonra da serbest bırakılmıştı.

Sabaneeh, çalıştığı gazetenin talebi doğrultusunda Independent gazetesinden de tartışmalı karikatürün yayımlanmamasını istedi.

Filistinli karikatürist, Filistin Yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'yle ilgili bazı çizimlerinin editörünün sansürüne takıldığını söyledi.

Filistin lideri Mahmud Abbas'a yönelik eleştirileri ise ancak dolaylı yoldan yapabileceğini ve Abbas'ı çizmesine izin verilmediğini belirten Sabanneh, gazetesinin daha fazla kısıtlamaya gidebileceği endişesini dile getirdi.

IŞİD'in başlarını keserek öldürdüğü Mısırlı Kıptileri de çizdi fakat, infaz edilmek üzere olan Mısırlıların başları yerine cami çizmesi nedeniyle bu karikatür gazetenin Salı günkü baskına girmedi.

Sabaaneh çalışmalarını, gazetenin yanı sıra 'Cartoon Movement' adlı internet sitesinde de paylaşıyor.

Filistin'de Hamas ve El Fetih arasındaki kutuplaşmanın da büyük bir sorun olduğunu belirten Sabaaneh, her iki görüşle bağlantısı olmayanların kendi medya organlarına sahip olmamaları nedeniyle olaylara 'dengeli yaklaşımın' halka ulaşmadığını ifade ediyor.

'Charlie Hebdo nefreti körükledi'

Filistinli karikatürist, İslami hareketleri de 'kutsal olduklarına inandıkları için hiçbir eleştiriyi kabul etmediklerinden' şikâyetçi.

Independent gazetesi, Sabaaneh'nin ofisindeki duvarda, 1987 yılında Londra'da silahla vurularak öldürülen ve Arap rejimleri, Filistinli, İsrailli liderler hakkında çok sayıda karikatürü bulunan Naci Ali'nin posteri olduğunu yazıyor.

Sabaaneh, annesinin ilk defa 6 yaşındayken gösterdiği karikatürün çizeri Naci Ali'nin kendisini için en büyük ilham kaynağı olduğunu söylüyor.

Filistinli çizer, Charlie Hebdo'nun Muhammed Peygamber karikatürünü yeniden yayımlamasını ise doğru bulmadığını şu sözlerle ifade ediyor:

"Bu karikatürleri yeniden yayımlamak nefreti, düşmanlığı yeniden harekete geçiyor. Toplumda din temelli nefreti daha çok provoke ediyor."

İsrail'e yönelik eleştirilerini de çizgilerine taşıyan Sabaaneh, "İsrail beni antisemitist olmakla suçladı. Ben de onların, yalnızca hükümetin değil, eleştirileri kabul etmediklerini görüyorum" diyor.

Fakat Sabaaneh, en büyük zorluğun İsrail, Filistin Yönetimi veya Hamas'tan değil kendi okurlarından geldiği görüşünde. Bu algıyı değiştirmek istediğini de şöyle ifade ediyor:

"Ben aslında Muhammed Peygamber'i çizmek istemedim ama insanların sorgulaması için muğlak bir alan bıraktım. Bizim rolümüz bu, insanları düşünmeye teşvik etmek. Bu sorun hakkında düşünmelerini istiyorum."