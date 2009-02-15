Hz. Muhammed karikatürleri BM'de

Zonguldaklı Avukat Nedim Yüksel, Hz. Muhammed karikatürleriyle ilgili İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne (İHAM) yaptığı müracaatın kabul edilmemesi üzerine BM İnsan Hakları Komisyonu'na Danimarka'nın kınanması için başvuruda bulundu.



Danimarka'da Jyllands-Posten adlı gazetede 30 Eylül 2005 günü yayımlanan karikatürlerin ardından yaşanan olaylardan dolayı Danimarka Hükümeti aleyhine 10 milyon avroluk dava açılması için İHAM'e başvuran Yüksel'in talebini görüşen mahkeme, iç hukuk yollarının tüketme koşulunun yerine getirilmediği gerekçesiyle "kabul edilmezlik" kararı verdi.



Mahkemenin kararına itiraz hakkı bulunmadığı bildirilen Yüksel, bunun üzerine Danimarka Hükümeti'nin BM şartlarının maddelerini ihlal ettiğinden dolayı kınanması, karikatürlere tepki amacıyla yapılan gösterilerde ölenlerin ailelerine tazminat ödemesi konusunda BM İnsan Hakları Komisyonu'na dilekçeyle başvurdu.



Avukat Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHAM'in çifte standart uygulayarak talebini kabul etmediğini, hukuk yollarının tükenmesinden dolayı da BM İnsan Hakları Komisyonu'na dilekçe gönderdiğini söyledi.



Komisyonun İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezine gönderdiği dilekçede karikatürler nedeniyle Müslümanların hakarete uğradığını savunduğunu anlatan Yüksel, şöyle konuştu:



"İHAM iç hukuk yollarını tüketmediğim gerekçesiyle başvurumu reddetti. Benim iç hukuk yollarına başvurmam mümkün değildir. AİHM, Türkiye aleyhine iç hukuk yolları tüketilmeden yapılan birçok başvuruyu kabul etmiştir. Mahkeme çifte standart uygulamaktadır. Müslümanların peygamberi karikatürlerle alay konusu yapılmış, manevi işkenceye maruz kalmışlardır. Danimarka hükümeti de bunun düşünce özgürlüğü kapsamında yayınlandığını söyleyerek Müslümanları rencide etmiştir. Bunları dilekçemde belirttim. Gelen cevap yazısında belgelerimi istediler, şu anda onları tercüme ettiriyorum."



Yüksel, Danimarka'nın karikatürle ilgili tavrıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dışına çıktığını belirterek, "BM'ye çok sayıda Müslüman ülke de üyedir. Ancak, bu konuda atılmış bir adım yok. Gazze'de de farklı bir katliam yaşanıyor. Bu konuda Müslüman ülkeler haklarını BM nezdinde daha iyi aramalıdırlar" dedi.



IHAM süreci



Danimarka'da Jyllands-Posten adlı gazetede 30 Eylül 2005 günü yayınlanan ve Hz. Muhammed'i terörist gösteren karikatürlerin ardından Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen ile Dışişleri Bakanı Per Stig Möller'in tutumu nedeniyle çok sayıda olayda 200 civarında kişinin öldüğünü savunan Avukat Nedim Yüksel, ölen insanların ailesine verilmek üzere Danimarka Hükümeti aleyhine 10 milyon avroluk dava açılması için 1 Mart 2006'da İHAM'e dilekçe gönderdi.



Dilekçesinin İHAM'den alındığına yönelik mühür ve görevli imzasının yer aldığı posta teslim kartı kendisine ulaşan Yüksel, yaklaşık 7-8 ay beklemesine karşın olumlu ya da olumsuz cevap alamayınca başvurduğu İHAM Türk masası yetkililerinden dava dilekçesinin kaybolduğunu öğrendi. Yüksel'in durumu aktardığı Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin girişimleriyle arşivleme hatasından kaybolduğu iddia edilen dilekçe bulunarak işleme konuldu.



Yüksel'e AİHM İkinci Dairesi'nden 3 Mayıs 2007'de gönderilen yazıda, başvurusundaki bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulacağı, yargılama usulünün de yazılı gerçekleştirilerek gerekli görülmesi durumunda başvuruyu yapanın mahkeme önüne çağrılacağı bildirildi.



Yazıda, konuyla ilgili bütün ulusal mahkeme kararlarının yanı sıra ek belgelerinin de açılan dosyaya gönderilmesi istenmesi üzerine Yüksel, mahkemeye hakaret içeren karikatürlerin, AİHM'nin din ve ifade özgürlüğü konusunda daha önce vermiş olduğu karar örneklerini gösteren yazıların da yer aldığı 9 maddelik delil gönderdi.



AİHM Beşinci Dairesi'nden 29 Eylül 2008'de Yüksel'e gönderilen yazıda, üç yargıçlı komitenin yaptığı toplantıda verdiği kararla başvuru hakkında, iç hukuk yollarının tüketme koşulunun yerine getirilmediği gerekçesiyle "kabul edilmezlik" kararı verildiği ifade edildi.

