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Hz. Muhammed için iki yakıştırma: Sosyalistti, gazeteciydi

Ferhan Şensoy ve Abdurrahman Dilipak Hz. Muhammed için iki farklı yakıştırma yaptı. Şensoy Hz. Muhammed'i sosyalist olarak nitelerken, Dilipak ise gazeteciliğin peygamber mesleği olduğunu söyledi

27 Ocak 2014 18:36

Aydınlık gazetesi yazarı Ferhan Şensoy, Hazreti Muhammed için “sosyalistti” derken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ise Hz. Muhammed’in haber getiren kişi olduğu için bir nevi gazeteci olduğunu söyledi.

Şensoy bugünkü köşesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası zor durumda kalan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir toplantı için din görevlisi sayısının daha fazla olması için teşvikler yapmasını eleştirerek, “Bir hırkayla ölen Hazreti Muhammet sosyalistti. Hırsızlığı, yolsuzluğu yoktu! Maxim Rodinson “İslam ve Sosyalizm” kitabında, bunu çok güzel anlatır” ifadesini kullandı.

Tüm Gazeteciler, İnternet Medyası, Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (TÜGİYAD) tarafından Seyhan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Medya ahlakı" konulu konferansta yaptığı konuşmada,  "Gazetecilikte bilgi çok önemlidir. Cahil adam, kastı olmadan size düşmandan daha tehlikeli olabilir. Onun için bilgi birinci şarttır" diyen Dilipak ise, “Gazetecilik peygamber mesleğidir, resul haberci demektir. Peygamberler bize ötelerin ötesinden haberler getirirler. Hakikatin bilgisini getirirler” ifadesini kullandı.

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