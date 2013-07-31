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Kültür-Sanat

Hz. İsa kitabı ABD'yi karıştırdı

Hıristiyanlıktan kısa süre önce vazgeçerek Müslüman olan akademisyen Reza Aslan'ın yazdığı 'Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth' adlı kitap, ABD'nin gündemine oturdu

31 Temmuz 2013 15:51

ABD'nin California Üniversitesi'nde din profesörü olan ve kısa bir süre önce Müslüman olan Reza Aslan'ın Hz. İsa hakkında yazdığı kitap, tartışma konusu oldu. Aslan'ın Fox News kanalına verdiği röportaj ise kitabı ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.
 
20 yıldır Hz. İsa'yı araştırdığını ve bir din profesörü ve tarihçi olarak İsa'nın yaşadığı dönemi mercek altına aldığını belirten Reza Aslan, muhafazakâr kesimden ağır tepki gördü.

Yahudilerin Roma İmparatorluğu'na başkaldırısı ve Kudüs'ün yok olmasından önceki, Hz. İsa'nın yaşadığı çalkantılı ve zor dönemleri anlatan Reza, bazı çevrelerden beklediği tepkiyi görmedi.


'İsyankâr fakir köylü'


Cumhuriyetçi ve muhafazakâr Fox News kanalında Aslan ile röportaj yapan Lauren Green, din profesörünün kitabına gelen eleştirileri öne çıkararak, kitabın Hz. İsa'yı İslam'ın savunduğu görüşlerle öne çıkardığını öne sürdü. Green'in iğneleyici konuşma şekli, röportajın basında büyük yankı uyandırmasına neden olurken, Washington Post, Fox News'in özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Röportajın ardından Los Angeles Times'a konuşan Aslan, kitaptaki yalın anlatımla Hz. İsa'yı tarihin gözünden vermek istediğini vurguladı.

Aslan, "Okuma-yazması olmayan, fakir bir köylüden bahsediyoruz... Karizması o kadar büyük, öğretileri o kadar etkileyiciydi ki, büyük bir takipçi kitlesi topladı ve direnişe sürükledi. Dünyanın en büyük impratorluğunu karşısına aldı ve varlıklarına el konmuş, kimsesiz insanlar için kendini feda etti... Bu insan bilinmeyi hak etmez mi?" ifadesini kullandı.

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