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Dünya

'Hz. İsa Haziran'da doğdu' iddiası

Avustralyalı bir gökbilimci Hz. İsa'nın 25 Aralık'ta değil, 17 Haziran'da doğduğunu ileri sürdü

10 Aralık 2008 02:00

* Avustralyalı bir gökbilimci Hz İsa'nın doğumunu müjdelediğine inanılan yıldızın aralık değil, haziran ayında ortaya çıktığını, dolayısıyla HIristiyan dünyasının peygamberinin 25 Aralık değil, 17 Haziran'da doğduğunu ileri sürdü.

* Uzak bir ihtimal olsa da iddianın doğru çıkması halinde, Güney Yarıküre'de olduğu için Noel'i ve yılbaşını yaz aylarında kutlayan Avustralya, bundan böyle kutlamaları kış aylarında yapabilecek. Ancak bu kez de Kuzey Yarıküre'deki Noel kutlamaları yaza kayacak 

The Times gazetesinin haberine göre, Avustralya'nın New South Wales bölgesindeki Port Macquarie Gözlemevi'nden emekli öğretim üyesi ve şu anda Sky and Space (Gök ve Uzay) dergisinin haber editörü olan Dave Reneke, karmaşık bilgisayar yazılımları sayesinde 2 bin yıl önce Beytüllahim üzerindeki gökyüzünün gece haritasını çıkardıklarını belirtti.

Araştırmalarının Hz İsa'nın doğumunun 25 Aralık değil, 17 Haziran olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Reneke, "İsa'dan önce 2 yılında Venüs ve Jüpiter birbirlerine çok yaklaştı ve gece gökyüzünde çok parlak bir ışık oluştu" dedi.

Avustralyalı gökbilimci, bunun kesinkes 3 doğulu kralın Hz İsa'ya varmak için takip ettiği ve doğumunu müjdelediğine inanılan İsa Yıldızı olduğunu söylemediklerini, ancak yaklaşık 2 bin yıl önce olup bitenleri anlatmak için kuvvetli bir açıklama olabileceğini ifade etti.

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