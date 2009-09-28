'Hz. Adem'le Hz. Havva'nın nikahını kim kıydı?'

Kocaeli’de oluşturulan 'Alo Fetva Hattı''na birbirinden ilginç sorular geliyor: 'Hz. Adem ile Hz. Havva’nın nikahını kim kıydı?, Haramdan zekat verilir mi?...



Kocaeli İl Müftü Vekili Bayram Erdoğan, 'Alo Fetva Hattı'nın 4 yıl önce iş, sağlık sorunları ve çeşitli nedenlerle il ve ilçe müftülüklerine gidemeyenleri telefon aracılığı ile dini konularda bilgilendirmek için kurulduğunu söyledi.



Bazı kişilerin, hem kimliklerini gizlemek hem de soracakları sorunun mahremiyeti nedeniyle yüz yüze görüşmekten ısrarla kaçındığını, bu nedenle 'Alo Fetva Hattı'nı arayanların fazla olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Alo Fetva Hattı'nda 1 müftü, 4 müftü yardımcısı, 2 vaiz, 2 vaize ve 1 din hizmetleri uzmanı olmak üzere 10 din görevlisinin görev yaptığını' kaydetti.



Vatandaşların, Alo Fetva Hattı'na İl Müftülüğü'nün '322 34 71' numaralı telefonunu arayıp erkek vaizler için '22', kadın vaizeler için ise '39'u tuşlamaları halinde ulaşabildiklerini dile getiren Erdoğan, özellikle bu yıl hattı arayıp dini konularda soru soranların sayısında artış yaşandığını, bu nedenle yılbaşından itibaren ilçe vaizlerinden de yararlandıklarını, nöbetleşe görev yapan vaizlerin vatandaşların sorularını cevaplandırmaya çalıştığını söyledi.



Hattı arayanlara nöbetçi vaizler tarafından hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verildiğini bildiren Erdoğan, 'Halkımız bu saatler arasında dini konularda her türlü soruyu bize sorabilir. Öte yandan, bizlere cep telefonu ile ulaşan vatandaşlarımıza da hafta içi ya da hafta sonu fark etmeden elimizden geldiğince bilgi veriyoruz. Hedefimiz, halkımızın doğru bilgilere ulaşmasını sağlamaktır' dedi.



Daha çok kadınlar arıyor



'Alo Fetva Hattı'nı arayanların yüzde 70'e yakınını kadınların oluşturduğunu, arayanların yaş ortalamalarının 40 ile 60 arasında yoğunluk kazandığını, vaizlere günde yaklaşık 40 soru yöneltildiğini anlatan Erdoğan, soruların, orucu bozan haller, kadınların özel durumları, abdest alma, namaz, hac ve zekat, aile içi geçimsizlikler, karı ve koca arasındaki problemler, boşanma konularında yoğunlaştığını ifade etti.



Kandiller, dini bayramlar ve ramazanda hattı arayanların sayısında artış olduğunu söyleyen Erdoğan, bu dönemlerde daha çok erkeklerden soru aldıklarını belirtti.



Erdoğan, fetva hattını arayan bazı kişilerin 'Hz. Adem ile Hz. Havva anamızın nikahını kim kıydı? Moralim çok bozuk, sigara içmem gerekiyor, orucumu bozabilir miyim? Haram kazançtan zekat verilir mi? Altınların kurbanını kestik, biz de etinden yiyebilir miyiz? Bana bir yıl önce zekat ve fitre verildi. Şimdi aldığım zekat ve fitreler nisap (zekat verilebilecek miktar) miktarına ulaştı. Zekat vermem gerekir mi' gibi birbirinden ilginç veya gereksiz sorular' sorduklarını, bir noktada hattı gereksiz yere meşgul eden bu kişilere dahi cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.



Erdoğan, 'Vatandaşlarımız dini konulardaki sorularını mutlaka müftülere, il ve ilçe müftülüklerindeki vaizlere ya da en yakınındaki din görevlisine sorsunlar. Yetkisiz, din hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin söylediklerini dikkate almasınlar. Uygulama için doğru bilgi şarttır' diye konuştu.