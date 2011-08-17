Hyundai’den sonra Honda’dan yeni yatırım

T24 - Japon Honda, Türkiye’de sessizliğini iki yeni model üretimiyle bozuyor. Honda, ilk olarak aralık ayında Şekerpınar’daki fabrikasında yeni Civic Sedan üretimine başlayacak. 1 yıl içinde de ihracat ağırlıklı yeni bir modelin üretimi daha Türkiye’ye verilecek. Honda Türkiye Genel Müdürü Hideto Yamasaki, “Üretimi önce 50 binlere sonra 70 bine çıkaracağız” dedi.



Avrupa ve Amerika’daki finansal krizlerden etkilenmeme çabasına giren Türkiye, özellikle otomotiv sektöründe önemli yatırımları çekmeye devam ediyor. Koreli Hyundai’nin i20’den sonra diğer küçük modeli i10’ü Türkiye’de üretme kararının ardından, son 2-3 yıldır Türkiye’de hem iç pazarda hem üretimde sessiz kalan Japon Honda da yeniden gaza basıyor. Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami sonrası yeniden yapılanan Honda, bu yeni dönemde Türkiye’yi Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika üretim üssü olarak belirledi. Honda, aralık ayından itibaren 10-15 milyon dolarlık ön yatırımla yeni Civic Sedan’ı 1 yıl içinde de ihracata yönelik yeni modeli Şekerpınar fabrikasında üretme kararı aldı. Türkiye’de ilk etapta 50 bin, ikinci aşamada ise 70 bin adetlik yıllık üretime ulaşmak isteyen Honda, böylece ‘Türkiye’de üretimden çekilecek’ söylentilerini de bitirdi.

Normal üretime dönüyoruz



Dünyanın ilk sportif hibrit modeli CR-Z’nin İstanbul’daki tanıtımında sorularımızı yanıtlayan Honda Türkiye Genel Müdürü Hideto Yamasaki, son dönemde sadece Türkiye’de değil tüm dünyada sessiz kaldıklarını hatırlatarak, bu sessizliğin Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami felekati sonrasında devam ettiğini kaydetti. Deprem sonrası gerek Japonya gerekse dünyanın diğer yerlerindeki üretim merkezlerinde gerekli tedbirleri zamanında alarak çok fazla sıkıntı çekmediklerini belirten Yamasaki, şunları anlattı: “Türkiye’de de önlemleri zamanında uygulamaya koyup üretimi bir miktar kıstık. Ama eylül ayıyla birlikte normal üretime dönüyoruz. Honda, şu an üretmekte olduğumuz Civic Sedan’ın yeni jenarasyonunun üretimini de bize verdi. Aralık ayından itibaren 10-15 milyon dolarlık ön yatırımla bu aracın üretimine başlayacağız. Yeni Civic Sedan, Amerika’da piyasaya sunulan modelden çok farklı olmayacak. Dış görünüşünde bazı ufak değişiklikler olacak.”

Civic Japonya’da üretilmeyecek



Honda’nın üretim stratejisinde Türkiye’ye Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerini bağladığını belirten Yamasaki, yeni Civic Sedan’ın artık Japonya’da üretilmeyeceğini, üretim üssü olarak Tayland, Amerika ve Türkiye’nin belirlendiğini kaydetti. Yamasaki, şöyle konuştu: “Tayland fabrikası Asya’ya, Amerika fabrikası Kuzey Amerika’ya, Brezilya fabrikası Güney Amerika’ya biz de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika için üretip ihraç edeceğiz. İngiltere fabrikasında ise sadece Avrupa pazarı için üretim yapacağız.”





Şekerpınar fabrikasının 50 bin adetlik kapasiteye sahip olduğunu, 70 bin kapasitelik altyapı yatırımının da yapıldığını kaydeden Yamasaki, şunları dile getirdi: “Bizim öncelikli amacımız 20 bin adedin altına inen kapasite kullanımını yeni Civic Sedan’la kademe kademe yeniden 50 bin adetlere çıkartmak. Bu seviyeye 2 yıl içinde ulaşmayı umuyoruz. Rakipler yeni model yatırım kararları alıyor. Türkiye’de 50 bin ve üstü kapasiteye ulaşmak için ikinci bir model üretiminin şart olduğunu biliyoruz. Bunun için elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. İhracat potansiyeline bakıp, 1 yıl içinde ikinci modeli de devreye sokacağız.”

Küçük dizeller 2 yıl içinde gelir



Türkiye’de otomobil satışlarının büyük çoğunluğunun düşük vergi dilimine giren dizellerden oluştuğunu kaydeden Hideto Yamasaki, “Bizim ise elimizde bir tek 2.2 litrelik dizel bir motor var. Dolayısıyla pazarın ihtiyaçlarına karşılık verecek motor ve ürün gamımız yok. Bunun sonucu olarakta istesekte Türkiye’de çok fazla büyüme şansımız yok. Ama 2 yıl içinde Honda, küçük dizel motorlar geliştirecek. Bu motorlarla birlikte Türkiye’ye güçlü bir geri dönüş yapacağız” diye konuştu.

Yeni Civic Sedan, iç pazarda daha çok satar



Yeni Civic Sedan üretimiyle birlikte hem iç pazarda hem de ihracat rakamlarının artacağını kaydeden Hideto Yamasaki, şunlardı söyledi: “Bu yıl Türkiye’de hedefimiz 18 bin adetlik satıştı. Ancak yaşanan felaketler sonrası bunu yarı yarıya düşürdük. Üretimin yeniden normale dönmesiyle birlikte yıl sonu 15 bin adetlik satış hedefliyoruz. Yeni Civic’le birlikte bu rakam önümüzdeki yıl 20 bin adetlerin üstüne çıkar. Civic Sedan’ın ihracat potansiyeline sahip pazarları arasında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa var. Bu yüzden bu ülkeler bize bağlandı. Bu ülkelerdeki talebe göre üretimin seyri belli olacak. İkinci model de bu doğrultuda ihracat potansiyeline göre belirlenecek.”

Dünyanın ilk spor hibriti 55 bin TL’ye satışa sunuldu



Honda, dünyanın ilk sportif hibrit otomobili ünvanını alan CR-Z’yi Türkiye’de 55 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Genlerini ve tasarımını Honda’nın ikonik modeli CR-X’ten alan CR-Z, manuel şanzımarnla birlikte benzin ve elektrik motor kombinasyonuna sahip. Araç 3 modlu sürüş özelliğiyle hem ekonomik hem çevrevi olduğunu gösteriyor. 124 beygir güç ve 174 Nm tork sunan 1.5 litrelik benzinli motora sahip araç 100 kilometrede 5.1 litre yakıt tüketirken, 117 gram karbondioksit salınımı sağlıyor.

