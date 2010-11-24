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HYUNDAİ FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI KOCAELİ (A.A)

24 Kasım 2010 18:30

-HYUNDAİ FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI KOCAELİ (A.A) - 24.11.2010 - Hyundai'nin İzmit Fabrikasında konteynerlerin konulduğu bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki Hyundai'nin İzmit Fabrikasının konteyner bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrikanın üretim bölümü dışındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.  Bu arada, gazetecilerin fabrikanın içine girmelerine izin verilmedi.

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