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Ekonomi

HYUNDAI, 4. ÇEYREKTE KARINI %48 ARTIRDI SEUL (A.A)

27 Ocak 2011 11:50

-HYUNDAI, 4. ÇEYREKTE KARINI %48 ARTIRDI SEUL (A.A) - 27.01.2011 - Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, mali yılının dördüncü çeyreğinde net karını yüzde 48 oranında artırdı.  Hyundai yetkililerince yapılan açıklamada, yeni modellerinin ve aralarında ABD ve Çin'in de olduğu denizaşırı piyasalardaki güçlü satışların etkisi ile karını yüzde 48 artırdığı belirtildi. Dünyanın beşinci büyük otomobil üreticisi olan Hyundai, 31 Aralık 2010'da sona eren dördüncü çeyrekte 1,4 trilyon won (1,26 milyar dolar) kar etti. Analistler, söz konusu çeyrekte 1,35 trilyon won kar bekliyordu. Hyundai 2009 yılının aynı döneminde 946 milyar won, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise 1,35 trilyon won kar etmişti. Şirket, dördüncü çeyrekte satışlarını 2009 yılının son çeyreğine göre yüzde 3,1 artırarak 9,94 trilyon wona yükseltti. Şirketin 2009 yılı son çeyrek satış rakamları ise 9,65 trilyon won düzeyinde bulunuyordu. Şirketin 2010 yılı net karı da yüzde 78 oranında artarak 5,27 trilyon wona yükseldi.

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