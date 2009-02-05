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Yaşam

Hyundai 2009'a hızlı başladı

Hyundai, 2008 yılı toplam satışlarında elde ettiği ikinciliğin ardından 2009 yılı Ocak ayında da Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası oldu

05 Şubat 2009 02:00

Hyundai, 2008 yılı toplam satışlarında elde ettiği ikinciliğin ardından 2009 yılına hızlı başlayarak Ocak ayında Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası oldu.

Hyundai, Ocak 2009’da Türkiye’de 2 bin 478 adet otomobil satışı gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 1,665 adetlik satışını yüzde 48,8 oranında artırmış oldu. İkinci sıradaki marka ile arasında önemli bir fark yakalayan Hyundai, böylece yılın başında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markası unvanını elde etti.

Hyundai, Ocak 2009’da toplamda 2 bin 706 adet araç satışı gerçekleştirerek de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre pazar payını ikiye katlayarak yüzde 14’e çıkardı. Hyundai bu başarısını da, yaşanılan ekonomik sıkıntılara rağmen ve diğer markaların aksine kombi olarak adlandırılan hafif ticari araç segmentinde bir ürünü olmadan elde etti.

Türkiye çapında marka imajını sürekli yükseltmeye devam eden Hyundai’nin en başarılı modeli ise Accent Era oldu. Yüksek kalitesi, güvenliği, konforu, ekonomikliği ve performansıyla övgüleri toplayan ve geçtiğimiz yıl Otobil yarışmasında Türkiye’de Segmentinin En Beğenilen Aracı unvanını kazanan Accent Era’dan Ocak ayında toplam 1,681 adet satıldı ve Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili oldu.

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