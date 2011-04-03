-HYP'LİLER DSP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Halkın Yükselişi Partisi (HYP) Genel Sekreteri Behzat Özel, HYP Genel Başkan Yardımcısı Güngör Ersoy ve HYP Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Özgen, DSP'ye milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu. Behzat Özel, Ersoy ve Özgen'in milletvekilliği aday adaylığı dolayısıyla DSP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Özel, burada yaptığı konuşmada, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının devamı açısından önemli olduğunu belirtti. 12 Haziran sonrasında, parlamentoda beşinci bir siyasi grubunun mutlaka yer alması gerektiğini ifade eden Özel, ''İttifak sağlanır ve yeni bir siyasi grup parlamentoya girerse AKP'nin kafasındakileri bertaraf etmek mümkün olacak'' dedi. Özel, seçimlerde DSP'nin barajı aşmasını arzu ettiklerini, bunun için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. DSP Genel Başkanı Masum Türker de Atatürkçü düşünce ve cumhuriyet değerlerinden yana olan tüm siyasi partilerle işbirliğine açık olduklarını yineledi. BCP ve HYP ile varılan ''demokratik birliktelik'' mutabakatına bu hafta yeni katılımlar olacağını bildiren Türker, bu sayede cumhuriyetçilerin düşüncelerini parlamentoya taşıyacaklarını kaydetti.