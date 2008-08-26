HYP'de mal kavgası

Halkın Yükselişi Partisi (HYP) Genel Başkanı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün, eski danışmanı Şahane Müftüoğlu ile aşk yaşadığı iddialarının ardından partiyle yollarını ayıran Yaşar Okuyan, Hür Parti’den getirdiği malların peşine düştü.



Hürriyet'in haberine göre, HYP Genel Merkezi’ndeki eşyaların yüzde 90’ının kendisine ve ekibine ait olduğunu savunan Okuyan, avukatları eşliğinde mal tespiti yaptırmaya hazırlanıyor.



Paylaşım olmazsa mahkemeye gidilecek



Okuyan, koleksiyon değeri olan 8 tablosunun yanı sıra Öztürk’ün kullandığı büro mobilyaları ile plazma televizyonu da istiyor. Okuyan, büro mobilyalarının büyük bölümünün birleşmeden sonra kendisinin genel başkanı olduğu Hür Parti’ye ait olduğunu öne sürüyor. Okuyan ve ekibi, partideki eşyaların dökümünü çıkartarak, kendilerine verilmesini istedi. Listedeki eşyalar normal paylaşımla Okuyan ve ekibine verilmezse, mahkeme aracığıyla mal tespiti istenecek.



2 haftada dağıldılar



Yaşar Okuyan, Öztürk’ün danışmanıyla ilişkisi olduğu iddialarını, "bardağı taşıran son damla" olarak nitelendirmişti. Okuyan ve Öztürk, farklı isimlerle yeni oluşum görüşmelerinin başlatılması konusunda da görüş ayrılığına düşmüştü. Okuyan’ın istifasının adından partinin MKYK’sını oluşturan 45 kişiden 20’si de istifa etmişti. Mal paylaşımının tamamlanmasının ardından Okuyan ve ekibinin bir süre önce kurdukları Yeni Parti’de siyaset yapmaları bekleniyor.

