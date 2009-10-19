Huzursuzluk var ama aldatma yok

Eşinin kendisini aldattığını ima ettiği B.P.’nin kızının arkadaşı olduğunu öne süren Günyeli, “Bu tamamen 50 yaş sendromu. Onu tanıyamıyorum” diye konuştu.



Alarko Holding’in ortaklarından Leyla Alaton, Efe Eros ve Alp Atlas isimli iki çocuğunun babası Mehmet Günyeli’ye boşanma davası açtı. Eşinden şiddet gördüğünü ve kendisini 28 yaşındaki ressam B.P. ile aldattığını öne süren Alaton, Günyeli’den 1.5 milyon TL tazminat istedi.



Milliyet gazetesine konuşan ve büyük şok yaşadığını belirten Mehmet Günyeli sorularımızı şöyle yanıtladı:



-Boşanma davası açan eşiniz Leyla Hanım’ın çok ağır iddiaları var, ne diyeceksiniz?



Karım psikolojik bunalım geçiriyor. Bu işin başka bir açıklaması yok. Hiçbir gerçekle bağdaşmayan, sadece avukatların yüksek tazminat almak için mahkeme dilekçesine uydurduğu yalanlar var ortada. Beni bugüne kadar bir barda, bir kadınla kimse görmemiştir. Ülkenin sanatı için, kültürü için ya bir proje ya da akademi için çalışırım.



- Dayak ve aldatma iddialarının hiç doğruluk payı yok mu peki?



Ben karınca üstüne basmayan biriyim. Yalan dolan haber zincirini ilk kez görüyorum. Hayatımda kimseyle aldatmadım karımı. Sağlıklı bir Leyla’nın kendini bu kadar küçültmeyeceğini düşünüyorum. Mahkemelerde avukatların oyuncağı haline gelmiş. Avukatlar tazminat almak için karalama yaparlar.



- Eşinizin kendisini aldattığını iddia ettiği B.P. ile aynı yerde çalışıyormuşsunuz, dilekçede belirtildiği gibi samimiyet söz konusu mu?



Beraber çalıştığımız başarılı bir sanatçı, iki tane beraber karma sergi yaptık. Karım maalesef paranoyak bir şekilde kıskançlık yapıyor. Kızımın arkadaşı. Bu ilk değil, son 5 yıldır herkesi kıskanır. Daha evvel bir mimar arkadaşım, bir bankacı arkadaşımla buna benzer laflar çıkardı.



- Eşinizle ne kadar zamandan beri problem yaşıyorsunuz?



Bir aydır falan bu huzursuzluk var. Aile terapistimiz eşimin 50 yaş sendromunu çok zor geçirdiğini, psikolojik destek aldığını belirtti. Böyle dönemlerde kadınlar birilerini günah keçisi seçerlermiş. Ayrıca babasının ve annesinin ameliyatları onun psikolojik dengelerini bozdu.

12 yıllık karımı tanıyamıyorum. Leyla’nın bu kadar zayıf olacağını düşünmedim hayatımda.



- Siz şimdi neredesiniz?



İstanbul dışındayım, seyahatteyim. Mahkemeye müracaatından bile haberim yok. Avukatımla konuştum. Karım psikolojik tedavi görüyor. Her zaman örnek bir aile olmaya çalıştık. Daha 6 ay, bir sene önce aşkını, sevgisini anlatan bir kadının böyle bir şey içine düşmesi tamamen psikolojiktir.



- Eşiniz dilekçesinde bileklerini morarttığınızı belirtmiş.



Bunların hepsi palavra. Hayatımda çocuklarımın kulaklarını çekmemiş insanım. Gazetedeki fotoğraflarına bakın, kıskanç bir adam öyle kıyafet giydirir mi karısına? Bu tamamen 50 yaş send-romu. Üzülüyorum, iki çocuğumuz var. Ama karımın söyledikleri geriye dönüşü olmayan bir yola sokuyor.



- Eşiniz aldatıldığına kanıt olarak sizin Moda’da bir eve gittiğinizi OGS ve CPS cihazı kayıtlarınızla tespit ettiğini belirtiyor.



Boğaz Köprüsü’nden ben OGS ile karşıya geçmişim. Moda’da oturan ve kalp ameliyatı geçiren annemi haftada üç gün ziyarete giderim. Bir Leyla Alaton bu kadar küçülemez. Dostları da sarsmıyor, ‘Leyla kendine gel’ diye uyarmıyor. Ortada bir aldatma yok, bir dayak yok, kıskançlık yok...



- Siz boşanmayı istiyor musunuz?



Ben Leyla’nın aklı başına gelsin diye beklemeyi düşünüyorum. Bir aileyi 12 yıl yaşatmak, iki çocuk büyütmek kolay şeyler değil. Ama evliliğin sonuna gelindiyse boşanılmalıdır. Boşanmanın da bir saygınlığı vardır.



- Eşiniz sizden 1.5 milyon TL tazminat istiyor.



Ne onun ne benim paraya ihtiyacımız var. Bizim için para en son gelen şeydir. Böyle bir dilekçeyi gazetede okuduğum için çok utandım. Para bugün var, yarın yok. Biz değerlerimizi, toplumdaki saygın duruşu kaybetmemeliyiz.



Alaton oğullarıyla davette



Mehmet Günyeli’nin “Psikolojik bunalımda” dediği eşi Leyla Alaton’un, oğulları Efe Eros ve Alp Atlas’la katıldığı doğum günü partisinde neşeli olduğu gözlendi.