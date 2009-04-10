Huzurlarınızda polis halkoyunları ekibi

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ile ailelerinin yer aldığı halk oyunu ekibi kuruldu.



Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal aktivitelerde yer almak isteyen ve yetenekli emniyet personeline yönelik faaliyetler düzenlediklerini hatırlattı.



Antalya Polis Teşkilatı halk oyunu ekibinin de bu faaliyetlerin ürünü olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:



'Polislik faaliyetlerini aksatmayacaklar'



"Halk oyunlarına ilgi duyan ve yeteneği olan personelimizden ekip kuruldu. Arkadaşlarımız polislik vazifelerini aksatmadan bu tür sosyal faaliyetlerde de yer alıyor. Polis Haftası etkinlikleri için hazırlanan ekibin turizme katkı sağlayacağını da düşünüyoruz. Ekip, otellerde Türk kültürünü tanıtıcı programlarda, önemli gün ve haftalarda sahne alacak."



Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak personelin sosyal ve sportif faaliyetlere katılmasını desteklediklerini ifade eden Arslan, bu doğrultuda Polis Spor Gücü altında çeşitli spor takımları kurulduğunu ve kurslar açıldığını kaydetti.



Halk oyunları eğitmeni Vedat Erdoğan da ekipte 10 polis memuru, 6 polis yakını bulunduğunu bildirdi.



Halk oyunu ekibinin Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk gösterisini gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, ekibin gösterilerinde Anadolu'nun her yöresinden oyunlar sergileyeceğini söyledi.



Erdoğan, halk oyunu ekibinde eşlerin de yer aldığını ifade etti.



Ekibin Lara plajları polis noktasının açılışında oynadığı "kolbastı" ve "çiftetelli" beğeniyle izlenmişti.

