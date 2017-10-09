Huzurevindeki yangın tatbikatını gerçek zannedip, 112'yi aradılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, huzurevindeki yangın tatbikatını gerçek sananların, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın tatbikat olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, bölgeden ayrıldı.

Konyaaltı İlçesi\'ndeki Hurma Mahallesi\'nde bulunan Fethi Bayçin Huzurevi\'nde, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Yaşlılara yönelik yangında tahliye eğitiminin verildiği sırada, huzurevi çevresinde oturanlar, yangını gerçek zannedip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine aynı anda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Huzurevi yöneticileri ve yaşlılar, bir anda itfaiye ve polisi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. AFAD ile itfaiye ekiplerinin görüşmesi sonrası, çevrede bulunan apartman sakinlerinin tatbikatı gerçek sanarak, ihbar ettiği ortaya çıktı.

AFAD İl Müdürlüğü\'nde görevli arama kurtarma teknisyeni Soner Araba, yaşanan olayla ilgili \"Valilik izniyle deprem ve yangın eğitim yaptık. Binanın tahliyesiyle ilgili tatbikat sırasında huzurevindeki 70 kişiyi tahliye ettik. Tahliye sırasında çevredeki komşular olayı gerçek zannedip, 112\'yi aramış. İtfaiye, ambulans geldi. Durumu izah ettik. İtfaiye ve ambulansın gelmesiyle tatbikat çok inandırıcı oldu\" dedi.



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