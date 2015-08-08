Huzurevinde yangın; 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

İzmir'in Buca İlçesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir KOAH hastası hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Dumandan etkilenen 30 kişi çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Gürçeşme Caddesi'nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 300 kişi kapasiteli Zübeyde Hanım Huzurevi'nde saat 21.00 sıralarında yemekhane bölümünde yangın çıktı. Huzurevinden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirirken, vatandaşlar içeride bulunan yaşlıları dışarı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri, dumandan etkilenen yaşlıları çıkartmak için çalışma başlattı. Dumandan etkilenerek dışarı çıkarılan yaşlılara, sağlık ekipleri müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartılan ve Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar bulunan ölen kişinin kimliği tespit edilemedi.



İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen aralarında huzurevi personeli ve yaşlıların bulunduğu 30 kişi ise İzmir'de bulunan çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Yangından yara almadan kurtulan bazı yaşlılar yangının yemekhane bölümünden çıktığını belirtti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, huzurevinde kalan yaşlıların Eşrefpaşa Hastanesi ile Seferihisar İlçesi'nde yapımı tamamlanan bir huzurevine götürülecekleri ifade edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali ve Belediye Başkanı olay yerine geldi

İzmir’in Buca İlçesi’nde, 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de ağır yaralandığı ve 32 kişinin dumandan etkilendiği huzurevi yangınından sonra İzmir Valisi Mustafa Toprak ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Toprak, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Bugün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Huzurevi’nde yangın çıktı. Dumandan etkilenmek suretiyle 30 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin 2’si hariç genel durumları iyi gözüküyor. İkisinin de durumları oldukça kritik. Geçmiş olsun diliyoruz. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi devam ediyor. İlk planda elektrik kontağı olabilir deniliyor, ama detaylı incelemeyi bitirdikten sonra sonuca ulaşılabilir" dedi.