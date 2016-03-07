Huzurevinde çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Bursa Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki Davut Erber ile kanser tedavisi gören 68 yaşındaki Remzi Candan kafeteryada çay isteme nedeniyle kavga etti. Çıkan kavgada, Erber, Candan’ın itti. Sırt üstü yere düşen Candan hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Yıldırım ilçesindeki Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde meydana geldi. 68 yaşındaki Remzi Candan, arkadaşı D.E.(65) ile huzurevinin kafeteryası önünde tartışmaya başladı. Münakaşanın büyümesi üzerine çıkan kavgada D.E, Remzi Candan'ı itti. Sırt üstü yere düşen Candan, çağrılan 112 ambulansı ile kaldırıldığı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hastanede hayatını kaybeden Remzi Candan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın düşme neticesinde mi, yoksa başka bir rahatsızlıktan dolayı mı öldüğü otopsinin ardından belli olacak.

Olaydan sonra huzurevinden kaçan D.E, polis tarafından Bahar Mahallesi'nde sağlık ocağının önünde yakalanarak gözaltına alındı. Kavga sırasında Remzi Candan'ı ittiğini kabul eden D.E, "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim önüne çıkan E.D, verdiği ifadede, "Kafeteryada otururken Remzi ‘Çay getir’ diye bağırıyordu. Gürültü çıkarınca, ‘Bağırma, sabırlı ol. Sıranı bekle, sana da çay gelecek’ dedik. Bana, ‘Sen ne karışıyorsun’ dedi. Yakasını tutup silkeledim. Yere düştü. Hasta olduğunu bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu.’’ dedi

E.D, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı.