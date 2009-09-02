Huzur Giyim'in veliahtı Gençal babasını tecavüzle suçladı!

Tesettür firması Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal, babasını bahçıvanların eşlerine cinsel taciz ve tecavüzde bulunmakla suçladı.



Özel yaşamı nedeniyle aileden dışlanınca, Maliye'ye ihbarda bulunarak şirketin 23 milyon TL ceza almasına neden olan Abdullah Gençal, şimdi de babası Turgut Gençal'ı, bahçıvanlarının eşlerine cinsel taciz ve tecavüzde bulunmakla suçladı. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe veren Abdullah Gençal'ın şu iddialarda bulunduğu öğrenildi: "Beykoz Çavuşbaşı'nda oturan babam, bahçıvan M.'nin eşine, 2000 yılı başında ilişki teklifinde bulunmuş. 'Yalova Akköy'deki çiftliğin bekçisi A.'in eşi ile de birlikte oldum. Onu paraya boğdum. Sen de 'Evet' de, aramızda kalır' demiş. Mağdure, 'Ekmek parası için yanınızda çalışıyorum, bunu yapamam' diyerek tepki göstermiş. Babam, evde kimse yokken bahçıvanın eşine saldırmış. Kadın da durumu eşi M.'ye anlatmış.



Ağabeyim övünerek anlattı

M., babam Turgut Gençal'ı pompalı tüfekle kovalamış. Mağdurenin durumu anneme anlatması üzerine, ağabeylerim Hulusi ve Bahadır, M.'nin kafasına silah dayayıp, 'Konuşursan ölürsün' demişler. Bunları bana Hulusi övünerek anlattı." Benzer bir olayın Yalova Akköy'deki çiftlik evinde de gerçekleştiğini iddia eden Abdullah Gençal, 1994'te birlikte olduğu Ebru Gündeş'i de tanık gösterdi. Gençal, suçlamalarını şöyle sürdürdü: "Annem durumun açığa çıkmaması için beni aradı. O dönem birlikte olduğum Ebru Gündeş'i de alıp Akköy'e gittim. Babamın, bekçinin eşiyle tehdit ve baskıyla birlikte olduğunu öğrendim. A. adlı bekçi, ağabeylerim tarafından tehdit edildiğini söyledi. A. ve eşine susmaları için para verildi. 1999 depremi sonrası da ortadan kayboldular. Hulusi, 'İkisi de depremde öldü' dedi. Vicdani rahatsızlık duyuyorum. İhbarda bulunacağımı söyleyince beni ölümle tehdit ettiler. Babam, 'Evlatlıktan ve mirastan men edeceğim' dedi." İddialar üzerine aradığımız Hulusi Gençal'ın sekreteri ise "Bahse konu iddialarla bir ilgileri yok. Abdullah Gençal'ın neden bu iddiada bulunduğunu bilemiyorum. Hulusi Bey iş nedeniyle sürekli dışarıda" dedi.



Tangalı sevgili bardağı taşırdı

Abdullah Gençal, 1991'de Hülya Avşar ile aşk yaşayınca muhafazakârlığı ile bilinen ailesi küplere bindi. Turgut Gençal, Huzur Giyim'deki yüzde 23'lük hissesini geri aldığı oğlunu Avustralya'ya yolladı. 6 ay sonra geri dönen Abdullah Gençal hisselerini istedi. Ağabeyleri, Hulusi ve Bahadır Gençal buna izin vermedi. Şirketten maaş almaya devam eden Abdullah Gençal, 2002'de şarkıcı Sevda Karababa ile Bodrum'da yakalandı. Sevda Karababa üstsüz ve tangalıydı. Fotoğraflar medyada yayınlanınca Abdullah Gençal aileden aforoz edildi.