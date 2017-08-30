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Huysuzlanan kurbanlık koç, kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'IN Nazilli İlçesi'nde, sürücüsünün huysuzlanan kurbanlık koçu sakinleştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı

30 Ağustos 2017 23:57

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'IN Nazilli İlçesi\'nde, sürücüsünün huysuzlanan kurbanlık koçu sakinleştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Kavacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 71 yaşındaki Özdün Üretmen ve oğlu 44 yaşındaki Cemalettin, satın aldıkları kurbanlık koçu 09 NV 561 plakalı otomobille eve götürmek için yola çıktı. Yolda huysuzlanan koçu sakinleştirmeye çalışan sürücü Özdün Üretmen, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 30 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Özdün Üretmen ile yanındaki oğlu Cemalettin Üretmen yaralandı. Kurbanlık koç ise kazadan yara almadan kurturldu.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Özdün Üretmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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