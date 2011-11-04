-Hutbelerle ilgili çalışma başlatacak TBMM (A.A) - 03.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, demokratik bir ülkede bütün hutbelerin, imamlar tarafından mahallindeki durumlar dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini, bunun için bir çalışma başlatacağını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, hutbelere ilişkin bir soru üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığının yalnızca Ankara Kocatepe Camisi'ndeki hutbeleri hazırladığını, diğer camilerde ise hutbelerin illerde hazırlandığını belirtti.. İşin doğrusunun; demokratik bir ülkede bütün hutbelerin imamlar tarafından mahallindeki durumlar dikkate alınarak hazırlanması olduğunu belirten Bozdağ, ''Bu konudaki çalışmayı da başlatacağım. Herkesin kendi hutbesini kendi hazırlaması lazım. O işi bilmeyen birinin de orada görev yapmaması lazım. Önümüzdeki yıl bütçe görüşmelerine geldiğimizde inşallah böyle bir sakat uygulamanın tarihe karışacağını ifade etmek isterim'' dedi. Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi konusundaki tartışmalara değinen Bozdağ, konuyla ilgili uzmanların farklı görüşler sergilediğini belirterek, şunları söyledi: ''Bana göre bu, siyasetin konusu değil. Bu teolojik bir tartışmadır. Bu konuya siyaseten müdahale edip, kanun yoluyla kestirip atma hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Bu konuda cemevlerine mabet statüsünün verilmesi teolojik konudur. Siyasi konu değildir. Bu konuyla ilgili tartışmayı çok yapan var. Biz karışmıyoruz. Bu konularda insanların tartışmasının önünü açtık. Biz gelinceye kadar Alevilerle ilgili sorunların tartışılması bu kadar geniş kapsamlı yapılmadı. Şimdi çalıştaylar yapıldı, geniş kapsamlı tartışmalar oldu. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Çözümlerin olgunlaşmasına büyük katı sunacağına inanıyorum.''