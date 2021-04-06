Para meselesi yüzünden hasmını vurdu, tüfekle balkona çıkıp açıklama yaptı!

Samsun'da Recep M. isimli kişi, para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Elindeki tüfekle balkona çıkıp, gazetecilere açıklama yapan Recep M, daha sonra teslim oldu.

Saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Recep M., para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi hırdavat dükkânında tüfekle vurdu. C.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Recep M.’nin bölgeye yakın olan evine gitti. Polisleri gören Recep M., suç aleti tüfekle evinin balkonuna çıkarak, gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, "Vurmaya gitmedim yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler. Ölümü hak etti ama ben yine de onu öldürmedim" diyen Recep M., cezaevine gitme ihtimaline karşı hazırladığı kıyafet poşeti ve elindeki tüfekle birlikte ekiplere teslim oldu. (DHA)