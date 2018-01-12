Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da aralarında husumet bulunan aileleri barıştırmak için araya giren Eyüp Sedefdiş (65), otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Hacı Bayram Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce ev satışı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oluşan husumeti sonlandırmak için aracılık eden Eyüp Sedefdiş, yine barışı sağlamak için çaba başlattı. Sedefdiş\'in çağrısı üzerine husumetli iki aile fertleri bir araya gelerek görüştü. Görüşmenin ardından evden çıkanların bulunduğu kalabalığın üzerine sokakta plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olarak yaralanan Sedefdiş, çağırılan ambulansla götürüldüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sedefdiş\'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olaya karıştığını saptadığı ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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