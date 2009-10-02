Reha Muhtar, cezaevinden tahliye olan Deniz Seki'ye yazdığı açık mektupta Seki'yi teselli ederken bir kaç tavsiyede de bulundu.



Deniz Seki şanslı bir kadın...



Bir musibet bin nasihattan iyidir sevgili Deniz arkadaş...



218 gündür içerdesin...



Kendine haksızlık yapıldığını düşünüyorsun...



Oysa hayat sana şanslı davrandı...



Sen bir yıla yakın bu içerde kaldın, ama çok muhtemeldir ki, uyuşturucu pisliğinden bu yolla kurtuldun...



Oysa 23 yaşındaki Begüm Veral senin kadar şanslı değildi...



***



Dün kendine yaptığı uyuşturucu iğnesinden ölen Begüm Veral’in öldüğü eve girerkenki fotoğraflarına baktım...



Üniversiteli kız, hiç de ölüme gidermiş gibi girmiyor arkadaşının evine...



Tersine, felekten bir akşam geçirecekmiş gibi girmekte eve...



O girdiği evden ölüsü çıktı o kızın, sırf uyuşturucu kullanacağım dediğinden...



Deniz arkadaş çok kuvvetle muhtemel ki, uyuşturucu falan satışlarına bulaşmadı...



Arkadaşı istediyse belki elindekini vermiştir, ama bu işten kar, rant, komisyon, avanta sağlamamıştır bu kesin...



Onun için serbest kaldı, ama eğer hayatını anlamlandırmak istiyorsa, “uyuşturucuya karşı aktif savaş açsın...”



***



Öyle mahkemede dediği gibi bir daha uyuşturucu kelimesini ağzına almayarak, bu işten kopması hayatını anlamlandırmaz, güzelleştirmez...



Savaşırsa, yeni gençlerin uyuşturucu batağına saplanmasını aktif enellemeye uğraşırsa, bu uğurda her yerde aktif bir uyuşturucu savaşçısı olursa, içi rahatlar, gönlü hafifler, hayatı anlamlanır...



O bir müzisyen...



O bir tanınmış kişi ve rol model...



Onun uyuşturucu kullanması, kaç genci uyuşturucuya özendirdi bilinmez, ama onun uyuştucuyla mücadelesi çok genci uyuşturucudan kopartacaktır...



Deniz Arkadaş...



Şu anda bir anti kahramandır...



Anti kahraman kişiliği kahramana dönüştürme zamanıdır şimdi...



Bir şey daha var...



Hüsnü’den uzak dur...



Bela gelirken, o belanın geldiği bir de zemin vardır...



Hüsnü senin için belanın zeminiydi...



O zeminden uzak dur arkadaş...



Gözlerinden öperim...



Sevgiler...



Ve kendine iyi bak..

