-HÜSNÜ ÖZYEĞİN YENİDEN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Fiba Grubu, Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini artık ''Fibabanka'' ile sürdürecek. ''Avrupa'daki en büyük Türk bankası'' olarak nitelendirilen Fiba Grubu'na ait Credit Europe Bank'ın Türkiye halkası, ''Fibabanka A.Ş'' adıyla hizmet verecek. Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin'in katılımıyla gerçekleştirilen ve Fibabanka'nın tanıtıldığı basın toplantısında verilen bilgiye göre, Fibabanka A.Ş, 13'ü İstanbul'da olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ile Antalya'da toplam 20 şubesi ve 350 çalışanıyla bireysel ve KOBİ'lere ticari bankacılık hizmeti sunacak, aktif büyüklüğü Nisan 2011 itibarıyla 1,5 milyar lira ve bankanın kredileri de 1,2 milyar lira düzeyinde bulunuyor.