Hüsnü Özyeğin Ergenekon’dan dinlenmiş

Ergenekon soruşturmasında dinlenen çok sayıda kişi arasında işadamı Hüsnü Özyeğin’in de bulunduğu ortaya çıktı. Özyeğin’in telefonu, iki köşe yazarının iddiaları üzerine dinlemeye alındı.



Ergenekon davası ek klasörleri içinde yer alan Savcı Zekeriya Öz imzalı belgelerde, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in 2 telefonun dinlenmesi talep edildi. Dinleme “Özyeğin’in Ergenekon terör örgütü içindeki konumunun tam olarak ortaya konulması ve Ergenekon terör örgütünün mali kaynaklarının tespit edilmesi” gerekçesiyle istendi.



İki gazetecinin Hüsnü Özyeğin hakkındaki iddiaları dinleme talebine yol açtı, başvuruda bu iddialara yer verildi:



“Gazeteci Fehmi Koru, 29.1.2008 tarihli yazısında Veli Küçük ile Hüsnü Özyeğin ilişkisine dikkat çekmiştir. Şamil Tayyar da Neşe Düzel ile yaptığı 15.2.2008 tarihli röportajında Ergenekon örgütünün finansmanını uyuşturucu, haraç ve tahsilat çeteleri sağlıyor diyor.”



Dinleme talebine konu edilen röportajda Şamil Tayyar, Ergenekon örgütünün finansman kaynaklarına ilişkin iddiaları dile getirmişti. Tayyar’a göre, Hüsnü Özyeğin yasadışı ticaretten kaynaklanan alacaklarını Veli Küçük aracılığıyla tahsil ediyordu.



İki gazetecinin yazıları, Özyeğine ait iki ayrı telefonun 18 Şubat 2008 tarihinden itibaren 3 ay süreyle dinlenmesine zemin oluşturdu ancak Özyeğin’e ait dinleme tutanakları soruşturma dosyasında yer almadı. Bu dinlemelerden, Ergenekon soruşturmasına yansıyan bir sonuç elde edilemediği anlaşılıyor.