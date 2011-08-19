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Dünya

Hüsnü Mübarek'ten Esad'a istifa et çağrısı KAHİRE (A.A)

19 Ağustos 2011 02:32

-Hüsnü Mübarek'ten Esad'a istifa et çağrısı KAHİRE (A.A) - 18.08.2011 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a istifa çağrısında bulunduğu bildirildi.  Mısır'da yayımlanan yarı resmi El Cumhuriye gazetesinin Mübarek'e yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, 25 Ocak tarihinde Mısır genelinde başlayan halk ayaklanması sonucu 11 Şubat tarihinde tüm yetkilerini orduya devrederek istifa eden ve halen yargılanmasına devam edilen Mübarek, Esad yönetiminin Suriye halkına karşı şiddet kullanmasını kınadı.  Esad yönetiminin, halkın sesine kulak vererek istifa etmesi gerektiğini kaydeden Mübarek, Suriye'de kardeş kanı dökülmemesi için Esad'ın istifa ederek çekilmesi gerektiğini savundu. Aynı kaynak, Ramazan ayı başından itibaren yargılanmasına başlanılan Hüsnü Mübarek'in, Saddam Hüseyin'in Ramazan ayında yargılanarak Kurban Bayramı'nda asılmasını hatırlayarak depresyona girdiğini iddia etti.  Sözkonusu kaynak, ''Mübarek suçsuz olduğuna inanıyor ve güvenlik güçlerine göstericilere ateş açma talimatı vermediğini ısrarla tekrar ediyor. Mübarek, Mısır'ı terk etmek istemiyor ve mahkemesine suçsuzluğunu ispat etmek için gideceğini anlatıyor'' diye konuştu. Bir koruması haricinde koruma ekibinin görevine son verilmesinin de Mübarek'i depresif yaptığını ileri süren kaynak, Mübarek'in geçen hafta yapılan ikinci duruşmanın ardından devamlı ''Ben suçsuzum'' dediğini öne sürdü.

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