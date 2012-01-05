Hüsnü Mübarek'in idamı talep edildi

T24

Savcı Mustafa Süleyman, Mübarek'in iktidardan devrilmesini sağlayan Ocak ayındaki gösteriler sırasında eylemcilerin öldürülmesinden doğrudan sorumlu olduğunu öne sürdü.Süleyman ayrıca, dönemin içişleri bakanı ve olaylarda sorumluluğu bulunan altı üst düzey yetkilinin daha idamını istedi.Savcı, Mübarek'in “kasten adam öldürmekten” suçlu olduğunu savundu ve asılarak idam edilmesine karar verilmesini istedi.AFP haber ajansı Savcı Süleyman'ın "Bu ülkenin başındaki kişinin, 25 Ocak'ta yaşanan olaylardan haberi olmaması nasıl mümkün olabilir?" demecini duyurdu.Savcı ayrıca o dönemde görevli olan içişleri bakanı Habib el Adli'nin Mübarek'in emri olmadan göstericilere ateş açılması emri veremeyeceğini savundu.İdamı istenen diğer yetkililerin ise, 18 gün süren Mübarek karşıtı isyan sırasında cezaevlerinde bulunan bazı tutsakları serbest bırakarak eylemcilere karşı kullandıkları iddia edildi.Mübarek'in oğulları Gamal ve Ala'nın da yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davaya, Pazartesi günkü duruşmayla devam edilecek.Kahire'den bildiren BBC muhabiri Jon Leyne, Mısırlıların idam talebi ihtimali hakkında fikir yürütüyor olmalarına rağmen, talebin resmen dile getirilmesine şaşıracaklarını bildiriyor.Leyne, idam talebinin mahkeme heyetince kabul edilmeyeceğinin ise ayrı bir soru olduğunu söylüyor.