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Dünya

'Hüsnü Mübarek tıbben öldü'

Mısır resmi haber ajansı devrik lider Hüsnü Mübarek'in klinik açıdan öldüğünü duyurdu

20 Haziran 2012 12:22

Mısır resmi haber ajansı, dün gece saatlerinde sağlık durumu ağırlaşan Hüsnü Mübarek'in 'tıbben öldüğünü' duyurdu. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada ise 'Mübarek'in ölmediği' belirtildi.

Dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşarak tedavi gördüğü Torah Cezaevi Hastanesi'nden Kahire'nin güneyindeki Maadi Hastanesi'ne nakledilen Hüsnü Mübarek'in sağlık durumuyla ilgili çelişkili bilgiler geliyor.

Mısırı resmi ajansı 84 yaşındaki devrik liderin 'klinik açıdan öldüğü' haberini geçerken, habere askeri kaynaklardan yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada 'Mübarek'in solunum cihazına bağlı ve bilincinin kapalı olduğu ancak ölmediği' belirtiliyor.

 

Hastane çevresinde önlem

 

Öte yandan mübarekin nakledildiği hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Mübarek, son iki hafta içinde ritm bozukluğu ve solunum yetmezliği gibi şikayetlerinin bulunduğu biliniyordu.

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmalarının bastırılması talimatını verdiği gerekçesiyle tutuklanmış ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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