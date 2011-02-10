'Hüsnü Mübarek istifa edebilir'

T24

Mübarek yönetimi orduya devredebilir

El Arabiye: Ordu sıkıyönetim ilan edebilir

NBC: 'İki kaynak bu akşam istifa edecek' dedi

Mısır'daki isyanın 17. gününde milyonları sevindirecek bir haber geldi. 30 yıldır Mısır'ı yöneten 82 yaşındaki Hüsnü Mübarek istifa ediyor. İngiliz devlet televizyonu BBC iddiasını doğrulamamasına rağmen, NBC televizyonu Mübarek'in bu akşam görevinden ayrılacağını öne sürdü. CIA Başkanı Leon Panetta da bu iddiayı doğruladı.Mısır Başbakanı'nın da aynı yönde bir açıklama yapması istifa iddialarını kuvvetlendirdi. Başbakan'ın bu açıklaması meydanlar da büyük bir yankı buldu. Birkaç saat içinde Mübarek'in televizyondan bir açıklama yaparak veda edeceği iddia ediliyor.Mısır ordusunun üst düzey komutanlarının da bugün gün boyunca süren bir toplantı yaptığı öğrenildi. Halen süren toplantıda Mübarek'in istifa etmesi durumunda alınacak önlemlerin görüşüldüğü belirtiliyor. Mübarek'in görevi Ordu Yüksek Komitesi'ne devretmesi bekleniyor.El Arabiye TV, ülkede her an ordunun sıkıyönetim ilan edebileceğini duyurdu.NBC televizyonunun, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bu akşam görevinden ayrılacağı yönündeki iddiasını 2 bağımsız kaynağa dayandırdığı bildirildi. NBC'nin çalışanı Richard Engel, 2 bağımsız kaynağın, Mübarek'in bu akşam istifa edeceğini doğruladığını söyledi.Kahire'de Mısır hükümetinin bir üyesi de, Reuters'a yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanının görevinde kalıp kalmayacağı yönündeki kararın "saatler içinde" verileceğini kaydetti.

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Enformasyon Bakanı: Hepsi dedikodu

Enformasyon Bakanı Anas el-Fekky ise medyadaki iddiaların sadece dedikodu olduğunu ve MÜbarek'in görevi barıkmayacağını öne sürdü.Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanında sabah erken saatlerinde toplanan kalabalık, "Halk yönetimini devirmek istiyor", "Alaa (Mübarek'in büyük oğlu), babana söyle çeyrek yüzyıl yeter", "Süleyman'a (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman) hayır", "Amerikan ajanlarına, İsrail casuslarına hayır", "Mübarek defol" sloganları attı.Birçok kişi de, gösterilerin başlamasından bu yana şiddet olaylarında ölenlerin fotoğraflarını taşıdı.Meydana yeni çadırlar kurulduğu, tankların yakındaki Mısır Müzesi civarında beklemeyi sürdürdüğü, meclis binasına giden iki yolun kesildiği belirtildi.