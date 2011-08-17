Hüsnü Güreli ne demek istedi?

T24

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'Beşiktaş'ı da kurtardık sayemde'

Güreli: yabancı kontenjanı için söyledim

Güreli'nin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplantı salonuna doğru yürürken sarfettiği, "Beşiktaş'ı da kurtardık sayemde. Teşekkür etmeleri lazım. Başka kimsede yok ki bu kadar sonuç" sözleri İHA kamerasına saniye saniye yansıdı.Bu görüntüler üzerine açıklama yapan HÜsnü Güreli, "TFF'deki toplantıdan çıkıyorduk. Bana, yabancı sınırlamasını ortadan kaldırdığımız için Beşiktaş yöneticisi Sinan Vardar'ın gazetelere de yansıyan çok ağır eleştirileri olduğunu ilettiler. Bunun üzerine ben de 'yabancı kontenjanının serbest bırakılmasından en çok Beşiktaş'ın fayda gördüğünü' söyledim ve devamında bu sözleri sarfettim. Sonuçta yabancı sınırlamasının kalkmasından en çok Beşiktaş fayda gördü. İlk eleştiriyi kalkıp da Beşiktaşlı bir yönetici yapınca 'bu nasıl iş' dediler. Videodaki sözler tamamen bu konuyla ilgilidir." diye konuştu.