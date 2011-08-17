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Spor

Hüsnü Güreli ne demek istedi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolda şike iddialarının masaya yatırıldığı toplantıda İHA kameralarına yansıyan

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolda şike iddialarının masaya yatırıldığı toplantıda İHA kameralarına yansıyan TFF Yönetimi Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli'nin "Beşiktaş'ı da kurtardık sayemde. Teşekkür etmeleri lazım" sözleri tartışma yarattı. Güreli sözleriyle "Beşiktaş'ın yabancı kadrosunu" kasettiğini açıkladı.

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'Beşiktaş'ı da kurtardık sayemde'

Güreli'nin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplantı salonuna doğru yürürken sarfettiği, "Beşiktaş'ı da kurtardık sayemde. Teşekkür etmeleri lazım. Başka kimsede yok ki bu kadar sonuç" sözleri İHA kamerasına saniye saniye yansıdı.


Güreli: yabancı kontenjanı için söyledim

Bu görüntüler üzerine açıklama yapan HÜsnü Güreli, "TFF'deki toplantıdan çıkıyorduk. Bana, yabancı sınırlamasını ortadan kaldırdığımız için Beşiktaş yöneticisi Sinan Vardar'ın gazetelere de yansıyan çok ağır eleştirileri olduğunu ilettiler. Bunun üzerine ben de 'yabancı kontenjanının serbest bırakılmasından en çok Beşiktaş'ın fayda gördüğünü' söyledim ve devamında bu sözleri sarfettim. Sonuçta yabancı sınırlamasının kalkmasından en çok Beşiktaş fayda gördü. İlk eleştiriyi kalkıp da Beşiktaşlı bir yönetici yapınca 'bu nasıl iş' dediler. Videodaki sözler tamamen bu konuyla ilgilidir." diye konuştu.


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