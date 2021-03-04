Husiler, Suudi Aramco'nun Cidde'deki tesislerini vurduğunu iddia etti

T24 Dış Haberler

Yemenli Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan Suudi Aramco tesislerini vurduklarını duyurdu.

Husi ordu sözcüsü Yahya Sarea, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Cidde'deki tesise şafak saatlerinde bir Kids-2 füzesi atıldığını ve hedefi vurduklarını belirtti. Paylaşımda saldırı ile ilgili başka detay sunulmadı.

Sarea'nın paylaştığı koordinatlardaki tesise Husiler yine Kasım 2020'de bir saldırı düzenlemişti.

Yemen'deki iç savaşta 6 yıldır İran yanlısı Husilerin karşısında yer alan Suudi liderliğindeki koalisyonun sözcüsü, ilk etapta Reuters'ın saldırı ile ilgili sorularını yanıtlamadı. Bloomberg'in aktardığına göre Suudi yetkililer daha sonra Cizan yakınlarında Husiler tarafından atılan bir balistik füze düşürdüklerini söyledi.

Yemen iç savaşı birçok kişi tarafından Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir vekâlet savaşı olarak yorumlanıyor.