Husi isyancılar Aden’i boşalttı



Husi milislerin Aden'deki devlet başkanlığı konutundan çekildiği ve Yemen hükümetine bağlı birliklerin kent merkezinin kontrolünü ele aldığı belirtiliyor.

Husi isyancılar tank ve top desteği ile perşembe günü liman kentine girmiş ve Suudi Arabistan'a kaçan Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi'nin ikametgahını ele geçirmişti.

Gece yarısı Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun havadan ve denizden başlattığı operasyon sonucunda Husi isyancılar geri çekilmek zorunda kaldı. Askeri koalisyonun aynı zamanda bölgeye havadan gıda, ilaç, silah ve cephane paketleri gönderdiği belirtiliyor.

22 yıl boyunca Yemen'i yöneten devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in devrilmesiyle birlikte Yemen'de askeri çatışmalar başlamış ve çatışmaların şiddeti sürekli daha da artmıştı. İran tarafından desteklenen Şii mezhebine bağlı Husi milisleri 2014 yılının eylül ayında bir taarruz başlatarak başkent Sana'yı ele geçirmiş ve ülkenin güneyine doğru ilerlemeye başlamıştı.

Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlara göre Yemen'de iki hafta içinde en az 519 kişi öldü, 1700'den fazla insan da yaralandı.