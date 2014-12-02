T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüseyin Yayman: Toplum Öcalan'ın dışarı dahi çıkmasına hazır

Akil İnsanlar Heyeti Üyesi Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunacağı çözüm önerilerine Türkiye toplumunun 'hayır' demeyeceğini savundu

02 Aralık 2014 01:25

Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman, Türkiye toplumunun Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkmasına hazır olduğunu açıkladı.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Çözüm Süreci masaya yatırıldı.

Aktifhaber.com'un haberine göre, Abdullah Öcalan'ın son mesajı değerlendirilen programda Vatan gazetesi yazarı ve Akil İnsanlar heyeti üyesi Hüseyin Yayman toplumun, Öcalan'ın dışarı çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

İşte Hüseyin Yayman'ın Öcalan'la ilgili o sözleri: "Cumhurbaşkanı çıkıp Türkiye toplumuna biz görüşeğiz bu sorunu çözeceğiz hangi adım atılacaksa atacağız. Ama bundan sonra bir tek silah patlamayacak dendiğinde ben toplumun buna hayır diyeceğini sanmıyorum. Kalıcı bir barış için Öcalan dahi dışarı çıkacaksa toplum buna hazır" dedi.

 

ETİKETLER

hüseyin yaymanabdullah öcalançözüm süreci

İlgili Haberler

Öcalan: 4-5 ay içinde demokratik çözüm sağlanabilir ya da kaos derinleşir, darbe mekaniği devreye girer

Abdullah Öcalan ile görüşen HDP İmralı Heyeti açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24