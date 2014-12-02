Hüseyin Yayman: Toplum Öcalan'ın dışarı dahi çıkmasına hazır

Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman, Türkiye toplumunun Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkmasına hazır olduğunu açıkladı.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Çözüm Süreci masaya yatırıldı.

Aktifhaber.com'un haberine göre, Abdullah Öcalan'ın son mesajı değerlendirilen programda Vatan gazetesi yazarı ve Akil İnsanlar heyeti üyesi Hüseyin Yayman toplumun, Öcalan'ın dışarı çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

İşte Hüseyin Yayman'ın Öcalan'la ilgili o sözleri: "Cumhurbaşkanı çıkıp Türkiye toplumuna biz görüşeğiz bu sorunu çözeceğiz hangi adım atılacaksa atacağız. Ama bundan sonra bir tek silah patlamayacak dendiğinde ben toplumun buna hayır diyeceğini sanmıyorum. Kalıcı bir barış için Öcalan dahi dışarı çıkacaksa toplum buna hazır" dedi.