Hüseyin Yayman, AKP aday adaylığını canlı yayında açıkladı

Televizyon yorumcusu ve akademisyen Hüseyin Yayman, CNNTürk canlı yayında, AKP'den milletvekili aday adaylığı için üniversitesindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, yorumcu-köşe yazarı Hüseyin Yayman üniversitedeki görevinden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı.



Yayman, istifasını şu sözlerle açıkladı: “Ben de üniversitedeki görevimden ayrıldım. Ak Parti’de siyaset yapmak için bir girişimim var. Ben de hem çözüm sürecine katkı sunmak, Türkiye'nin demokratikleşmesine ve büyük Türkiye davasına katkı sunmak üzere üniversitedeki görevimden ayrıldım.”