Hüseyin Üzmez'in pantolonu düştü

T24

Adliyenin arka kapısında geniş güvenlik tedbirleri altında araçtan inen Üzmez'in bol olan pantolonu belinden düşmeye başladı. Yürümekte güçlük çeken Üzmez'in bir taraftan pantolonunu tutması işini zorlaştırdı. Jandarma Üzmez'in pantolonunun düşmemesi için yoğun çaba sarf etti.Bursa'nın Mudanya ilçesinde küçük yaştaki küçük kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan yazar Hüseyin Üzmez, mahkeme heyetine, "Cumhurbaşkanı özel af çıkardı, sizin haberiniz yok mu?" diye sordu.Üzmez, "Benim şu anda suçlarım ve cezam bitmiştir. Benim ceza ehliyetimin olmadığı yönünde karar verilmiştir." dedi. Yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Hüseyin Üzmez, hakim karşısına çıktı. Üzmez'in hazır bulunduğu davaya Livaze Çeliker rahatsızlığı dolayısı ile katılmadı.Hüseyin Üzmez'in avukatı Ali Kav, müvekkilinin rahatsız olduğunu, tutuklamanın bir tedbir niteliğinde bulunduğunu ve yaklaşık 2 yıla yakın süredir tutuklu olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Avukatı Ali Kav'ın anlattıkları kulağı duymadığı için tanık kürsüne alınan Hüseyin Üzmez, "Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yetkisini kullanarak benim suçlarımın da içinde bulunduğu özel bir af çıkardı. O af kararı size ulaşmadı mı? Benim şu anda suçlarım ve cezam bitmiştir. Benim ceza ehliyetimin olmadığı yönünde karar verilmiştir. Bu size ulaşmadı mı?" diye konuştu.Mahkeme Başkanı "Bize böyle bir karar ulaşmadı" deyince Üzmez, "Allahın izni ile yazacağınız 320 sayfalık beraat kararı ile tarihe geçeceksiniz." cevabın verdi. Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Baş Hekimliği tarafından gönderilen 13 Ocak 2011 günü, akıl sağlığı ve zayıflığının belirlenmesi için verdiği randevu tarihinde dosyası ile birlikte hastaneye gönderilmesine karar vererek davayı Ocak ayına erteledi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Üzmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararını usulden bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Üzmez sabah saatlerinde bitkin bir şekilde adliyeye geldi. İstanbul Metris Cezaevi'nden cezaevi aracı ile Bursa Adliyesi'ne getirilen Hüseyin Üzmez'in bitkin hali dikkatlerden kaçmadı. Üzmez, gazetecilerin "bir şey söyleyecek misiniz" sorusuna "Ne bileyim, ne söyleyeyim" şeklinde karşılık verdi.Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince ''cinsel istismar ve küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma'' suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, ''hürriyeti tahdit'' suçundan beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesince bozulmuştu. Duruşmanın ardından Üzmez, cevzaevi aracına konularak İstanbul'a götürüldü.Bursa'da, "küçük yaştaki kıza cinsel istismar" suçundan daha önce verilen 13 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Hüseyin Üzmez, geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği adliye girişinde düşmek üzere olan pantolonu yüzünden zor anlar yaşadı.Sağlık problemleri sebebiyle Metris Cezaevi'ne sevk edilen Hüseyin Üzmez, bugün 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davası için Bursa'ya getirildi.