Hüseyin Üzmez’e yedi dakikalık jet duruşma

14 yaşındaki B.Ç.’ye ’cinsel istismarda’ bulunduğu için yargılanan Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in, dünkü duruşması sadece yedi dakika sürdü. Kadın Platformu üyeleri, Üzmez’i yine protesto etti.



Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde 14 yaşındaki B.Ç.’ye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 76 yaşındaki Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez yargılanmasına devam edildi.



Daha önceki duruşma başlamadan Üzmez’e şemsiye ve yumurtalı saldırıda bulunan Kadın Platformu üyeleri dünkü duruşma öncesinde de adliye önüne geldiler. Protestocu kadınlar, yanlarında getirdikleri düdükleri çalıp, ’Üzmez seni yumurtaya boğarız,’ ’Üzmez’i kadınlar hakladı’ ve üzerinde terlik bulunan ’Üzmez sen hiç terlik yedin mi’ yazılı dövizler taşıdı. ’Bursa’nın Ufak Tefek Taşları’ türküsünü, ’Bursa’nın yamandır kadınları / Haklarlar gerici iktidarı / Üzmez’i şemsiye ile hakladık / Haklarız gerici iktidarı’ diye değiştiren on kadın protestocu çeşitli sloganlar attı.



Protestoya devam



Bursa Kadın Platformu üyelerinin kendisini beklediğini öğrenen Hüseyin Üzmez, adliyeye arka kapıdan girdi. Üzmez’e bu sırada madeni para atan 29 yaşındaki Osman Akbulak gözaltına alındı. Yedi dakika süren duruşma sonrasında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Ünal, İstanbul Adli Tıp Kurulu 6’ncı İhtisas Dairesi’nin B.Ç.’ye verdiği ’mağdurun ruhsal sorunu olmadığını’ içeren raporu yok kabul etmesi nedeniyle, mağdur olan çocuğun bu kez İstanbul Adli Tıp Kurulu Genel Kurulu’nda 16 Nisan günü hazır bulundurulup tekrar kontrol edilmesi için duruşmayı 26 Mayıs gününe erteledi.

