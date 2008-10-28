Hüseyin Üzmez tahliye edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 14 yaşındaki B.Ç.'ye ‘cinsel istismarda bulunmakla’ suçlanan 76 yaşındaki Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Hüseyin Üzmez, yargılandığı Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmaya çıktı. Cinsel istismara uğradığı ileri sürülen B.Ç.'nin ‘beden ve ruh sağlığının bozulmadığı’ yönündeki Adli Tıp raporu, Hüseyin Üzmez için tahliye kararı verilmesinde etkili oldu. Bu raporu dikkate alan mahkeme, 26 Nisan 2008 tarihinden bu yana Bursa E Tipi Cezaevi'nde yatan Hüseyin Üzmez'in, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in tutuklanmasına neden olan olay, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın küçük yaştaki kızları B.Ç.'yi para karşılığı erkeklere sattığı öne sürülen anne Livaze Ç. ile babası Bekir Ç.'nin telefonlarını dinlemesiyle ortaya çıktı. Savcılık, yapılan konuşmalardan Hüseyin Üzmez'in iddiaya göre bir süredir ilişkisi olan 36 yaşındaki Livaze Ç. adlı kadının 14 yaşındaki kızı B.Ç. ile evlenmeye kalkıştığı, İstanbul ve Mudanya'daki evinde defalarca ‘cinsel saldırıda’ bulunduğunu belirledi. İlerleyen yaşı nedeniyle cinsel ilişkiye giremeyen Hüseyin Üzmez'in, B.Ç. ve annesinin cinsel organlarını okşayıp, öptüğü de telefon görüşmelerinden anlaşıldı.Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan günü savcılığın talimatıyla Hüseyin Üzmez ile B.Ç. ve annesi Livaze Ç.'yi Mudanya İlçesi'nde gözaltına aldı. Kendisine ‘komplo’ kurulduğunu ileri süren yazar Hüseyin Üzmez, sorgusunda B.Ç. ile evlenmeyi düşündüğünü, o nedenle birlikte olduğunu söyledi. Mudanya Sulh Ceza Mahkemesi 26 Nisan günü Hüseyin Üzmez ile suça yardımcı olduğu gerekçesiyle B.Ç.'nin annesi Livaze Ç.'yi tutukladı. B.Ç. ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘küçük yaştaki kıza cinsel istismar’ suçlamasıyla dava açılan Hüseyin Üzmez ile ‘kızını fuhuşa teşvik’ suçundan 20 yıl hapsi istenen anne Livaze Ç.'nin yargılanması geçen ay başlandı.Eylül ayındaki ilk duruşmada B.Ç. ile babası Bekir Ç., önceki ifadelerini kabul etmeyip, Hüseyin Üzmez'den şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, B.Ç.'nin yaşanan olaydan ne kadar etkilendiğinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilip rapor düzenlenmesi kararını verdi ve duruşmayı 28 Ekim'e erteledi.Üzmez'le ilgili geçen ay yapılan ilk duruşmada, mahkeme heyeti B.Ç.'nin yaşanan olaydan ne kadar etkilendiğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmesini istemişti. Adli Tıp'ta işlemler çok hızlı tamamlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na çağrılan B.Ç., 6'ncı İhtisas Dairesi tarafından muayene edildi ve 17 sayfadan oluşan rapor 40 gün içinde tamamlanıp mahkemeye ulaştırıldı. Yapılan kontrolde, ilk duruşmaya iki pedagog eşliğinde gelen, yargılama öncesi sürekli sakinleştirilen, duruşmada ise sürekli ağlayan B.Ç.'ye Adli Tıp uzmanları tarafından ‘Yaşananlardan dolayı beden ve ruh sağlığı bozulmadığı’ yönünde rapor verildi. Oysa, bu tür kontrol ve sonuç bildirilmesi, normalde 6 ay sürüyordu.Davanın bugün yapılan ikinci duruşması için Hüseyin Üzmez ile anne Livaze Ç.'yi taşıyan cezaevi aracı, medya mensuplarının fotoğraf ve görüntü almaması için adliye binasının içerisine girdi. B.Ç.'nin katılmadığı duruşmada, baba Bekir Ç. hazır bulundu.İlk duruşmada olduğu gibi takım elbise giyip kıravat takan Hüseyin Üzmez, raporun lehine gelmesinden dolayı oldukça sakin göründü. Mahkemede tanık olarak dinlenen Ayşe Üzmez, eşinin bu suçu işlediğine ilişkin görgüye dayalı bilgisinin olmadığını söyledi.İddialardan sonra B.Ç.'nin teyzesi Esma ile görüşüp konuştuğunu belirten Ayşe Üzmez, “Bana iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Eşimin böyle bir suçu işlediğine inanmıyorum” dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Üzmez'in teyzesinin torunu Şerif Aykın ile Üzmez'i Mudanya'dan tanıyan Ali Ersoy ise iddiaların doğru olduğuna inanmadıklarını söyledi.Yaklaşık 30 dakika süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Üzmez ile Livaze Ç.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Hüseyin Üzmez'e yurt dışı yasağı koyan mahkeme heyeti, B.Ç.'nin suç tarihi itibarıyla gerçek yaşının tesbiti için tam teşeküllü bir devlet hastanesine sevkini kararlaştırdı.Tahliye kararını duyan Hüseyin Üzmez, mahkeme heyetine dönerek, “Allah sizden razı olsun. Son günlerde gazete ve televizyonlarda çıkan haberleri gördünüz. Ben meşhur bir insanım. Hakkımda yazılanlar ve söylenenler tamamen iftiradır. Ben şöhretimin bedelini ödüyorum. Allah sizden tekrar tekrar razı olsun diyorum” dedi.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay Bursa E Tipi Cezaevi'nde yaşlılar koğuşunda tutuklu bulunan Hüseyin Üzmez ile suç ortağı Livaze Ç. hakkında soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi 3'üncü ayda hazırlamıştı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Palalı’nın hazırladıyıp Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 6 sayfalık iddianamede Hüseyin Üzmez'in, kendisinden 62 yaş küçük B.Ç.'ye ‘Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde zincirleme cinsel saldırı suçunu işlediği’ vurulandı. B.Ç.'nin annesi L.Ç.'nin de Hüseyin Üzmez'le ilişkisi olduğu, kızının da bu kişiyle birlikte olmasına göz yumduğu kaydedildi.İddanamede telefon kayıtlarından birinde Hüseyin Üzmez, kızın annesi L.Ç.’yi arayıp B.Ç.'yi soruyor. Annesi hasta olduğunu söyleyince Üzmez ‘İnşallah aybaşı hali değildir’ diyerek B.Ç.'yi alıp onunla şöyle konuşuyor:“Kan adet halinde misin? Bugün gelecektim, hasta olduğuna göre niye geleyim oraya kadar. Hastasın kızım seni derde sokmak istemiyorum hele iyileş de öbür hafta bir şey ederiz. Yine sizi çağırırım, Mudanya'ya götürürüm. İyi olsaydın bugün gelecektim işte bir gece kalırdık, ondan sonra sizi gönderir ben de dönerdim. İyi ayarlamıştım ama hastalık girdi araya. İnşallah gelecek hafta sonu olur. Tezgahları kuruyoruz. Az kaldı 1-2 ay sonra baban orada işe başlayacak. Ben de yakınım zaten. Gece gündüz beraber oluruz.”Hüseyin Üzmez'in geçen kış hasta olduğunu söyleyerek L.Ç. ve kızı B.Ç.'yi İstanbul'daki evine çağırdığı ve ilk tacizin burada başladığı kaydedildi. İddianamede B.Ç.'nin bu olayı anlatması şöyle yer aldı:“Hüseyin Üzmez banka kartını annesine vererek para çekmeye gönderdiğini, sonra kendisinin yanına gelip nasihatta bulunacağını söyleyerek, daha önce yaşı küçük bir kızla bazı cinsel konular yaşadığını söyleyerek bu kızı sapıkların elinden kurtardığını söyleyip kendisine yaklaşarak elini omuzlarından göğüslerinin arasına atıp göğüslerini okşadığını, bu durumu İstanbul'dan dönerken annesine söylediğini, onun Mudanya'da kendilerine ev tutacağını, rahata kavuşacaklarını, sabır göstermesini istediğini...”İddianamede Hüseyin Üzmez'in yakalandığı gün B.Ç.'ye yaptığı taciz de küçük kızın anlatımıyla şöyle yer aldı:“Anesinin, Hüseyin Üzmez'in banka kartını alarak para çekeceğini söyleyip evden ayrıldığını, Hüseyin Üzmez'in namaz kılmak için evde kaldığını, başı ağırdığı için dinlenirken daldığı sırada Hüseyin Üzmez'in gelip yüzünü battaniye ile örterek eteğini ve iç çamaşırını çıkarıp cinsel organını elleyerek öptüğünü, ancak organ sokmak suretiyle aralarında cinsel birleşme olmadığını, daha sonra Hüseyin Üzmez'in banyoya gidip apdest aldığını...”İddianemede Hüseyin Üzmez'in suç ortağı olmakla suçlanan annesi L.Ç.'nin ifadesine de yer verildi. Olay günü Hüseyin Üzmez ile kızı B,Ç. arasında yaşananları bilmediğini ileri süren L.Ç.'nin para karşılığı erkeklerle birlikte olduğunu söylediği belirtilen idianamede şöyle denildi:“Hüseyin Üzmez ile yaşadığı birlikteliklerde erkekliğinin uyanmadığını bilmesi nedeniyle bu şahsın kızı ile birlikte kalıp sadece sevip okşamasına ve kendini tatmin etmesine bir nevi göz yumduğunu...”