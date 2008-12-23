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Hüseyin Üzmez için tutuklanma talebi

B.Ç.'nin avukatı, 'suç vasfının değişme olasılığı gözönünde bulundurularak' Üzmez'in yeniden tutuklanmasını istedi

23 Aralık 2008 02:00

Yazar Hüseyin Üzmez'in "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılandığı davanın mağduru olan B.Ç'nin avukatı, "suç vasfının değişme olasılığı gözönünde bulundurularak" sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.

Bursa Barosunca CMK çerçevesinde B.Ç için atanan Nevin Canbaz, davaya bakan Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçede, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan, ancak ikinci duruşmada tahliye edilen Üzmez'in tutuksuz yargılanmasına itiraz etti.
Canbaz, suç vasfının değişme olasılığının bulunduğunu, sanığın bu olasılık dikkate alınarak tutuklanması gerektiğini iddia etti.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, dilekçeyi incelenmek üzere bir üst mahkeme olan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği öğrenildi.
İtirazın üst mahkeme tarafından karara bağlanacağı bildirildi.

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