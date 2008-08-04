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Spor

Hüseyin Koç Arkas Spor'da

Aroma Erkekler 1. Voleybol Ligi ekiplerinden Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Hüseyin Koç'u transfer etti.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Önümüzdeki sezona daha iddialı bir kadroyla başlamk isteyen Arkas Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin'in çok önemli bir transfer olduğunu belirten kulübün basın sözcüsü Uğur Özden, ''Hüseyin gücümüze güç katacak bir oyuncu. Önemli bir transfere imza attık. Hüseyin'in gelmesiyle transfere son noktayı koyduk'' dedi.

29 yaşında 1.98 boyundaki Hüseyin Koç, Çankaya Belediyespor ve Ziraat Bankası formalarını giydikten sonra 2005-2006 sezonundan bu yana İstanbul ekibinde görev yapıyordu.

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