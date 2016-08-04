Hüseyin Gülerce'ye göre, darbe girişiminin 1 numarası Akıncı Üssü'nde yakalanan ilahiyatçı

Bir dönem Gülen cemaatinin sözcüsü olarak bilinen Hüseyin Gülerce, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün darbe girişiminin 1 numarası olduğunu iddia etti.

24 TV'de katıldığı programda konuşan Gülerce, "Adil Öksüz o gece Akıncılar Üssü'nde görüntüleri olduğu söyleniyor. Varsa diye konuşuyorum. O zaman Öksüz darbe girişiminin kesinlikle 1 numarasıdır. Kesin. Bu darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü çıktı mı, çıktı. Orada da bu İlahiyat Yardımcı Doçenti görüldüyse kesinlikle 1 numara odur" ifadelerini kullandı.

Gülerce, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun 1 numara olduğu düşüncesini kuvvetlendiren bir şey daha var. Bu adam son 20 gün içerisinde, birisi darbe girişiminden 3 gün olmak üzere Pensilvanya'ya gitmiş. Kafamdaki şablona göre böyle bir darbenin son talimatlarını Fethullah Gülen son talimatlarını telefonla vermemiştir. Şifahi olarak vermiştir. Bir yardımcı ilahiyat doçenti Pensilvanya'yı kapı komşusu yapmış. Bu nasıl bir şey."