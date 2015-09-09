Hüseyin Gülerce'nin Star'daki ilk yazısı: Bir savaş var ve kalemimle cephede olmalıyım

Bir dönem Gülen cemaatinin sözcüsü olarak anılan, ancak 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Zaman gazetesinden ayrılan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Hüseyin Gülerce, transfer olduğu hükümete yakınlığıyla bilinen Star'daki ilk yazısını kaleme aldı. "Bir savaş var ve kalemimle cephede olmam gerektiğine inanıyorum" diyen Gülerce, "Toplumun yüzde 60’ı Erdoğan düşmanlığına yönlendiriliyor. Algı operasyonunun en gözü dönmüş cephesini de; Doğan medyası, Gülen medyası ve Sözcü gazetesi oluşturuyor" iddiasında bulundu. Gülerce, "Mısır’daki gibi bir Sisi bulamazlar. AB üyeliği yolundaki Türkiye’de bir darbeye yol veremezler" dedi.

Gülerce'nin Star'da "Bir savaş var" başlığıyla yayımlanan (9 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Şehit haberlerinin peş peşe geldiği günlerde, Star’da yazmaya başlıyorum. Rabbim hayırlı etsin. Bir savaş var ve kalemimle cephede olmam gerektiğine inanıyorum.

Dağlıca’da 16 askerimizin ardından dün de Iğdır’da 13 polisimiz şehit oldu. PKK bu defa patlayıcılar, roketatar, füze kullandığı için şehitlerimizin sayısı artıyor, terör tırmanıyor ve toplumsal infial büyüyor.

Maalesef, çözüm sürecinde terör örgütü PKK, tam bir iç savaş hazırlığı yapmış. Bunu fark etmeyen, bunda ihmali olan, ya da kastı olan kimlerse, onlar mutlaka araştırılmalıdır. PKK’nın hazırlığına göz yuman görevliler varsa, büyük bir ihanetin işbirlikçileridir ve onlar en kısa zamanda cezalandırılmalıdır.

Bugün, PKK ile mücadeleden öte, bir savaş var. Bu savaşta karşımızda sadece PKK yok. Türkiye’nin üzerinde hesapları olan ülkeler; ABD, İsrail, İngiltere, Almanya, İran başta olmak üzere, bizim kendi değerlerimiz üzerinde ayağa kalkmamız, bölgemizde güçlü bir devlete sahip olmamız istenmiyor. Milletimizin içteki ve dıştaki bütün hasımları bu savaşta, bir algı operasyonuyla psikolojik harp yürütüyorlar: Erdoğan düşmanlığı... Bu öylesine kuvvetli bir algı operasyonu ki, asıl millet düşmanları perdeleniyor, toplumun yüzde 60’ı Erdoğan düşmanlığına yönlendiriliyor...

Algı operasyonunun en gözü dönmüş cephesini de; Doğan medyası, Gülen medyası ve Sözcü gazetesi oluşturuyor. Özellikle Gülen medyası, Paralel Yapı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan nefret ve düşmanlığını, her gün sayfalarına, ekranlarına taşıyor. Vicdanları öyle kararmış, gözleri öyle dönmüş ki, yeter ki Erdoğan gitsin, isterse Türkiye batsın... Erdoğan düşmanlığı ile Zaman gazetesinin yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, Cumhurbaşkanı’nı, 400 milletvekilliği için terörden medet ummakla suçluyor. “Erdoğan, HDP’yi, PKK’lılaştırmaya çalışıyor” diyor. Teröristin tabutuna omuz veren HDP milletvekilini, Erdoğan mı görevlendirdi? HDP, PKK aynıdır. Dumanlı, gerçekten neden rahatsız oluyor?

Bir savaşın içinden geçiyoruz ve karşımızda sadece PKK yok. Türkiye diz çökmeyeceğine, Türkiye teslim olmayacağına göre canımızı neden bu kadar acıtıyorlar? Mısır’daki gibi bir Sisi bulamazlar. AB üyeliği yolundaki Türkiye’de bir darbeye yol veremezler.

Sıçrama rampasında kolumuzu kanadımızı kırmak istiyorlar. Batı ekseninden çıkmayan, küresel sisteme tâbi, kendilerince terbiye edilmiş bir Türkiye istiyorlar. Bu defa Gezi olaylarından daha acımasız, daha organize topyekûn bir saldırı başlattılar. Manivela, PKK terörü ve Paralel Yapı’dır. Ekrem Dumanlı’nın, AK Parti’nin tek başına iktidar olmasını önlediği için mutluluk ve heyecanla HDP’ye sahip çıkması boşuna değildir. “Silahlar sussun” diyerek, teröristlerle Türk ordusunu aynı terazinin kefelerine koyanların hepsi kaybedecek.

Şartlar ağır olsa da, provokasyonlardan uzak duralım. Haklılığımıza gölge düşürmeyelim. HDP binalarını yakmaktan, taşlamaktan, gazete kapılarını, camlarını kırmaktan uzak duralım. Hukuktan, sağduyudan ayrılmayalım. Kardeşliğimize zarar vermeyelim.

Cümleten merhaba...