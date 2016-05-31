Hüseyin Gülerce: İstanbul'un fethinden rahatsız olan güçlerin Erdoğan'la da sorunu var, CHP'liler niye kutlamıyor?

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce, İstanbul Yenikapı'da kutlanan fetih şöleniyle ilgili olarak, "İstanbul’un fethinden rahatsız olan güçler, bugün PKK terörü ile ayağımıza pranga takmak, sırtımıza sopa vurmak istiyorlar. Fetihle problemi olanların Erdoğan’la da problemi var" dedi. "CHP'liler niye fethi kutlamıyor?" diye soran Gülerce, "İstanbul’da CHP’li belediyeler var. Onlar da alternatif fetih kutlamaları yapsınlar. Niye CHP Fethe uzak duruyor? Bu milletin Atatürk’le, Cumhuriyetle bir problemi yok. Fethin ruhundan rahatsız olanların, karşımıza Atatürk’ü, Cumhuriyeti çıkarmaları bir fitnedir" diye yazdı.

Hüseyin Gülerce'nin, "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim" başlığıyla yayımlanan (31 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

İstanbul’un Fethi’nin 563. yılının Yenikapı’da 1 milyon civarında bir katılımla muhteşem şekilde kutlanması, malum zihniyet temsilcilerini çok rahatsız etti. Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan yerlerinde duramadılar. Hele “yeniden diriliş”in telâffuz edilmesi onları adeta çıldırttı. Özkök, “Şov yapıyorsunuz ama yutmadık, asıl amacı biliyoruz, sonu Başkanlıkla bitecek Osmanlılık peşindesiniz” dedi. Ahmet Hakan, “Kendi iktidarlarında Esad’ın Suriye’sinde bir santim toprağı bile fethetmeyi başaramadıkları için Fatih’in İstanbul’u fethiyle avunmaya çalışıyor olabilirler” diye alay etti. Yönetmen Mustafa Altıoklar, hakaretin dozunu artırdı: “İki dandik takayı Haliç’in uysal sularından geçirip, topu topu Avcılar kadar bir üvey kasabayı gasp etmeyi fetih diye kutlayan aptal. Elbette bilmezsin; senin Ecdad-ı Osman’ın, yalvararak Haçlı’ya teslim ettiği İstanbul’u, Mustafa Kemal’in ölümüne kavgasıyla kurtardığını...”

Osmanlı ve fetih ile kimin ne sorunu var tam bilemeyiz. Kimisi ecdadımıza cibilli düşman, kimisi İslam’a 6 asır hizmet etmiş Osmanlı’nın Müslümanlığını hiç hazmedememiş ama Batı’nın bütün değerlerini “insanlık” kabul edip bizim dünyamıza yabancılaşmış, hatta düşman kesilmiş ideoloji köleleri...

İstanbul’un fethini büyük bir coşkuyla kutluyoruz çünkü fetih ruhuna ihtiyacımız var. Almanya Ermeni soykırımı ile üzerimize gelirken, ABD PKK’lıların armalarını kendi askerlerinin omzuna dikerken, Rusya eski hayallerinin peşine takılırken, Suriye’deki yangının içine çekilmeye çalışılırken, velhasıl yedi düvel saldırıya geçmişken evet, bize fetih ruhu lazım.

Fetih ruhu Osmanlılık değildir. Fetih ruhu; kendi değerleri üzerinde ayağa kalkan Türkiye’nin, güçlü ve büyük devlet sahibi olmasını istemektir. Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyada yeniden hak adına, adalet adına söz kesen, sözü dinlenen devlet olmasını istemektir. Yenikapı’ya akan yüz binler, bir şehrin fethini değil, bir büyük devlet hasretini anlatıyorlar...

Fethi kutlayan 1 milyon insanımızı tahkir edeceğinize, siz de gelin bu kutlamalara... Niye AK Parti’ye bırakıyorsunuz tarihimizle, ecdadımızla kucaklaşmayı? Diyelim, CHP’liler Yenikapı’ya gelemiyorlar, İstanbul’da CHP’li belediyeler var. Onlar da alternatif fetih kutlamaları yapsınlar. Niye CHP Fethe uzak duruyor?

Diriliş, bu milletin kendisi olma davasıdır. “Öldük mü ki diriliyoruz?” mugalatasını yapanlar, kutlu yürüyüşü anlamadılar, anlamak istemediler...

Bir konu daha var. Bu milletin Atatürk’le, Cumhuriyetle bir problemi yok. Fethin ruhundan rahatsız olanların, karşımıza Atatürk’ü, Cumhuriyeti çıkarmaları bir fitnedir. Sanki cumhuriyeti kendi babası, dedesi kurmuş gibi AK Partilileri, mütedeyyin insanları, milliyetçi muhafazakâr büyük kitleyi Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı gibi göstermek, bu millete düşmanlıktır. Fatih de bizim, Atatürk de bizim, Osmanlı da bizim, cumhuriyet de bizim, hepimizin... Atatürk’ü yüceltmek için Osmanlı düşmanlığı yapanlar samimi Atatürkçü de olamazlar. Çünkü başta Atatürk, İstiklal Harbi kahramanlarının hepsi Osmanlı paşasıydı. Hasret padişahlara değil, Osmanlı’nın adil, hakka dayanan, gücüne ve büyüklüğü nedir... Fethe ve fethin ruhuna sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı millet boşuna bağrına basmıyor.

İstanbul’un fethinden rahatsız olan güçler, bugün PKK terörü ile ayağımıza pranga takmak, sırtımıza sopa vurmak istiyorlar. Fetihle problemi olanların Erdoğan’la da problemi var...