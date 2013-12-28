Hüseyin Gülerce: Hiç yuvam Zaman'dan ayrılır mıyım, fitneye düşülmesin!

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında soruşturmayı yürüten savcı Muammer Akkaş'a tepki gösteren ve cemaat cephesinde hayal kırıklığına yol açan Gülen cematine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Gülerce, Twitter'dan "Hiç yuvamdan ayrılır mıyım? Fitneye düşülmesin" diye yazdı. Zaman gazetesinin kıdemli isimlerinden Hüseyin Gülerce, AK Parti ve cemaat savaşında aldığı pozisyonla dikkatleri üstüne çekti.

Savcıya tepki Başbakan'a destek şaşkına çevirdi

Gülerce'nin Twitter'da yaptığı açıklamalardan sonra "cemaatte bir kırılma mı var?" soruları gündeme gelmişti. Zaman yazarının savcı Muammer Akkaş'a sert tepki gösterip Başbakan Erdoğan 'a açıktan destek vermesi gazetesi Zaman'dan ayrılacağı yönünde iddialara konu oldu. Gülerce'nin açıklamalarına en ilginç tepki ise cemaatçi Emre Uslu'nun "Gülerce Fethullah Gülen hocasını satmış" sözleri olmuştu.

'İyi niyetle izah edilemez'

Gülerce Twitter'dan yaptığı son açıklamada Zaman'dan ayrılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. "Gazetem Zaman'dan istifa ettiğime dair dedikodu yayılıyor. Zaman benim yuvam. Hiç yuvamdan ayrılır mıyım? Fitneye düşülmesin." diyerek iddiaları yalanlayan Gülerce "Açıklamalarımdan sonra bazı çevreler Hizmet camiası icinde bir ayrılık oluşturma gayreti sergiliyor. Bunlar iyi niyetle izah edilemez" dedi.