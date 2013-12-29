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Hüseyin Gülerce: Hepimiz aynı gemideyiz, batarsa hepimiz boğuluruz

Hüseyin Gülerce: Sayın Başbakanın bir çağrı yapması ve 'Ben 75 milyonun Başbakanıyım. Şimdiye kadar olan oldu; ama bu iş tehlikeli yere doğru tırmanıyor' demesi lazım

29 Aralık 2013 14:01

AKP ve cemaat arasında yükselen gerilim sürerken, Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen isimlerden Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalarına devam ediyor.

Türkiye gazetesinden Fatih Vural’a konuşan Gülerce, “Bu, seyredilecek ayrışma değil. Hepimizi aynı gemideyiz. Gemi batarsa, bundan Türkiye zarar görecek. 'Cemaat mi, Hükümet mi haklı?' boyutunu aştım” dedi.

Gülerce, "Bu noktada sayın Erdoğan'ın yapması gereken, yolsuzlukla mücadeleye çok net bir biçimde sahip çıkmasıdır. Kendisi, yolsuzlukların üstüne gideceğini söyledi; ama bu sözleri, gündemin içinde, satır aralarında kayboldu. Başbakan Erdoğan açık biçimde, 'Bu yolsuzlukların üstü örtülmeyecek' demeli. Ben bunu AK Parti için de bir fırsat olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

 

Ailelere ateş düştü

 

Bu gerilimin toplumu ikiye böldüğünü belirten Gülerce, mütedeyyin kitlenin hiç yaşamadığı bir ayrışma yaşadığını ve bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini kaydetti. Olayların herkesin gözü önünde cereyan ettiğini vurgulayan Gülerce, "Ailelere ateş düştü. Baba, oğul ve eşler arasında farklılıklar meydana gelmeye başladı. Kimi yapılanları tasvip ediyor, kimi 'Başbakanımı götürmeye çalışıyorlar' diyor. Ben bunun derinleştiğini gördüğüm için bu tepkiyi verdim. Bu, seyredilecek ayrışma değil. Hepimizi aynı gemideyiz. Gemi batarsa, bundan Türkiye zarar görecek. 'Cemaat mi, Hükümet mi haklı?' boyutunu aştım. Burada fedakarlık gerekiyor. Sayın Başbakanın bir çağrı yapması ve 'Ben 75 milyonun Başbakanıyım. Şimdiye kadar olan oldu; ama bu iş tehlikeli yere doğru tırmanıyor' demesi lazım" diye konuştu.

 

Mesele yargıyla ilgili değil

 

Adli Kolluk Yönetmeliği'ndeki değişikliği eleştiren bir basın açıklaması yapan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yargıya müdahale ettiğini de ifade eden Gülerce sözlerini şöyle sürdürdü; “HSYK'nın yaptığı şey, açıkça yargıya müdahaledir. Yargıya başvurulmuş, konu yargıdayken, yargıyı en iyi bilen insanların açıklamaları yargıya müdahale değil midir? O zaman mesele yine yargıyla ilgili değil! Adaletle ilgili olsa; HSYK, Danıştay kararını açıklamadan, düşüncelerini açıklayamaz. HSYK da yargıya müdahale ederse, kimden adalet bekleyeceğiz? Başbakanı bu konuda haklı görüyorum.” Açıklamalarının ardından camiasından tepki görmediğini de ifade eden Hüseyin Gülerce, “yuvam” dediği Zaman gazetesinde yazmaya da devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

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